Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli

1. Kokular anılarımızı canlandırır

Hepimiz bunu mutlaka yaşamışızdır. Hafızamızla en güçlü bağlantısı olan duyumuz koku alma duyumuzdur. Farkında olmasanız bile sizde olumlu hisler yaratan bir kokuya sahip olan ürünü satın almanız, bazı kokuların sizi rahatlatıyor olması, hatta bazı insanları kendinize daha yakın hissetmeniz bile kokular sayesinde oluyor desek inanır mısınız? Şaşırtıcı ama gerçek! Bu yazımızda size koku hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgilerden bahsettik.İşte 10 adımda kokunun sandığınızdan çok daha önemli olduğunun kanıtları…

Araştırmalara göre kokular duygusal anılarımızla yakından ilişkili. Koku hafızası olarak adlandırabileceğimiz bu durum sayesinde herhangi bir koku aldığımızda beynimizde anılar ve bazı duygular canlanıyor. Koku molekülleri beynimize iletildiğinde koku hafızamızı harekete geçiriyor ve bize anılarımızı hatırlatıyor. Çocukken okuldan döndükten sonra annenizle beraber yaptığınız fırından yeni çıkmış o sıcacık kurabiyelerin kokusunu hala hatırlıyor olmanızın nedeni tam olarak bu. Kokuların özellikle çocukluğumuzdaki anılarımızı canlandırmasının nedeni ise koku duyumuzun en iyi çocukluk ve gençlik dönemlerinde çalışıyor olmasıdır.

2. En unutulmaz duyumuz koku alma duyumuzdur

Koku ile ilgili ilginç bilgilerden bir diğeri ise yapılan araştırmalara göre gördüğünüz bir şeyi 1 yıl sonra hatırlama oranınız %50‘nin altındayken, kokusunu hatırlama oranınız %65’tir. Yani kokusunu bildiğimiz bir şeyi hatırlamamız; gördüğümüz, duyduğumuz veya dokunduğumuz bir şeyi hatırlama ihtimalimize göre oldukça fazla.

3. Her insanın kokusu birbirinden tamamen farklıdır

Kendi kokumuz aynı parmak izlerimiz gibi tamamen bize özeldir. Yediğimiz yiyecekler ve stres durumumuz bile kokumuzun değişmesine neden olabilir. Evcil hayvanınızın sizi kokunuzdan tanıması, güçlü koku alma duyuları bulunan polis köpeklerinin arama çalışmalarında kullanılabilmesinin nedeni her insanın kendine has kokusunun olmasından kaynaklanıyor.

4. Uyurken aldığımız kokuların rüyalarımızı etkilediğini biliyor muydunuz?

Koku hakkında oldukça ilginç bilgilerden bir diğeri ise uyurken aldığımız kokuların rüyalarımızı etkiliyor olması. Yapılan araştırmalarda uyku sırasında kötü kokulara maruz bırakılan insanlar kabus görürken, çiçek kokuları koklatılan insanların daha olumlu ve mutlu rüyalar gördüğü sonucuna ulaşılmış.

5. Parfüm kokusu ile insanları etkileyebilirsiniz

Konu koku olunca parfüm hakkındaki ilginç bilgilerden bahsetmezsek olmaz diye düşündük! Belirli kokuların karşı cinsi etkilemede önemli bir rol oynadığı yapılan araştırmalar arasında. Bağışıklık sistemimizin salgıladığı feromon hormonunun farkında olmasak da kokusunu algılıyoruz. Aşkın kokusu olarak da adlandırılan bu koku sayesinde bazı insanları daha çekici bulduğumuz kanıtlandı. Hal böyle olunca feromon hormonunu parfüm içeriklerinde de sıklıkla kullanmaya başladılar. Ayrıca lavanta, sandal ağacı, paçuli ve vanilya notalarına sahip parfümler de insanların sizi olduğunuzdan daha çekici bulmasına yardımcı olacaktır.

6. Bazı kokular üzerimizde rahatlatıcı ve dinlendirici etkiler yaratabilir

Belirli aromalara sahip kokular psikolojik olarak dinlendirici ve rahatlatıcı etkilerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Örneğin gül veya lavanta içerikli bir tütsü yaktığınızda rahatlar ve gevşersiniz. Kahve kokusu da birçok insan üzerinde rahatlatıcı etkiye sahip kokulardan bir diğeridir. Lavanta kokusunun kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi sayesinde migren ve kas ağrılarından kurtulabilirsiniz. Ayrıca biberiye kokusu stres hormonlarının salgılanmasını önler ve sizi rahatlatır.

7. Kokulardan yararlanarak tedavi olmak mümkün

6000 yıllık geçmişe sahip, Aromaterapi olarak adlandırdığımız bu yöntemde belirli kokulardan yardım alınarak tedaviler uygulanmakta. Buğu veya masaj yoluyla nane, lavanta, gül limon ve yasemin gibi bitkilerin esans ve kokularından faydalanarak ağrıları hafifletmek mümkün. Odanızda aromaterapi mumları kullanmanız sizi sakinleştirecek ve iyi hissettirecektir.

8. Kokular seçimlerimizi etkileyebilir

Çoğu marka müşterileriyle ilişki kurarken kokulardan faydalanıyorlar. Bazı mağazaların çok güzel koktuğuna şahit olmuşssunuzdur. Satılan ürünler ve kokunun birbiriyle uyum içerisinde olması müşterinin ilgisini çekmekte. Mağaza içerisinde kalınan zamanın süresini uzatmak ve müşteride olumlu duygular oluşturmak için hoş kokulardan yararlanılır. Böylece alışveriş yapma ihtimalini arttırmış olurlar. Yapılan araştırmalara göre koku kullanan markalar mağazada kalma süresini %16, satın alma sayılarını %15 arttırdı.

9. Koku duyumuz tat alma duyumuzu etkiler

Yiyeceklerin kokusunu duyabildiğimiz için tadını aldığımızı biliyor muydunuz? Koku alma duyunuz zarar gördüğünde tat almanız mümkün değildir. Koku duyusu gelişmiş olan insanlar yemeklerin lezzetini daha iyi alırlar. Hamilelerin gebelik sırasında koku duyularında artış olmasından dolayı bazı yiyecekleri canlarının istemesinin nedeni de bundan kaynaklanmaktadır. İyi koku almadığımızda yiyeceklerin tadını da net olarak algılayamayacağımız için zehirlenme ihtimalimiz bile vardır!

10. Kokular duygularımızı etkiler

Koku hakkındaki ilginç bilgilerden bir diğeri ise bazı kokuların duygularımızı harekete geçirmede etkili olması. Örneğin yasemin kokusu empati duygumuzu ortaya çıkarırken, gül kokusu sevgi ve aşk gibi duygular hissettirir. Ferah hissetmek ve rahatlamak için limon kokusundan da yararlanılmaktadır. Ayrıca lavanta kokusundan faydalanmanız size huzur hissi verecek ve kendinizi daha rahatlamış hissedeceksiniz