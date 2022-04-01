Her ülkenin ve her coğrafyanın birbirinden farklı birçok geleneği var. Bazı toplulukların normali bir diğer topluluğun anormali olabiliyor bu farklılığın tamamı kültür çeşitliliğine dayanıyor. Biz de bu kültür çeşitliğini sizler için derledik. Duyunca çok şaşıracağınız, hiç duymadığınız görmediğin ilginç kurallar, gelenekler listesinde bu hafta İtalya var. İtalya hakkında bilinmeyenler neler? Gelin hep birlikte Molatik olalım...

Venedik denilince akla gelen şeylerden biri kesinlikle gondollardır. Gondollarla ilgili tek şart da kesinlikle siyaha boyanması gerektiğidir. Bu şartla ilgili elbette bir çok teori mevcut. Bu teorilerin başında ise İtalya ’da yaşanan büyük veba salgınından sonra ölenler gondollarla taşındığı için bir tür yas simgesi olarak siyaha boyandıkları söyleniyor.

Makarna sosu sıyırmak zorunludur

İtalya'ya yolunuz düşerse ki umarı düşer İtalya'da makarna yemenin bir adabı vardır. Bunlardan biri de makarna sosuyla ilgili. İtalya'da bir misafirliğe gittiğinizde size makarna ikram edilmesi çok doğal bir durum. Eğer misafir olarak gittiğiniz yerde size makarna ikram edildiyse tabakta kalan sosu ekmekle sıyırmanız gerekiyor. Şart, hem de şapşart!

Her milletin kendine has bir işaret dili vardır. Bizim çok lezzetli bir yemeği tarif ederken kullandığımız parmaklarımızın ucunu birleştirerek yaptığımız “Çok lezzetli” hareketi İtalyan beden dilinde küfür anlamına geliyor. O nedenle İtalya’ya gittiğinizde yemeğin lezzetli olduğunu söylerken el kol hareketi yapmanız başınıza birtakım belalar açabilir. Dikkatli olmakta fayda var.





Roma’da plastik poşetle eşya taşımak yasak

İtalya'nın Roma şehrinde mevcut kurallardan biri plastik poşetle herhangi bir eşyayı taşıyamıyor olmanız. Roma'da plastik poşetin içinde ne türlü şey koyarsanız koyun yasak, düpedüz yasak!

Gelmiş geçmiş en güzel yasaklardan biri de içilir sandığımız sigaraları içmek için parkların aslında hiç de uygun yerler olmadığı. Verona'da herhangi bir parkta herhangi bir şekilde sigara içmeniz mümkün değil.

Venedik'te aranan şartlardan biri de güvercinlere yem veremiyor oluşunuz. Venedik'te herhangi bir güvercine yem vermek yasak. Denemeyin bile...





İtalya'da yaklaşık 3 bin müze bulunuyor. En çok müzeye sahip ülkelerden diyebiliriz. Hal böyle iken 3 bin müzeyi gezmeye kalkan birinin bilmem ne sendromuna yakalanma olasılığı çok yüksek. Bu sendroma da 'Stendhal Sendromu' deniyor. Eğer İtalya'da müzeleri gezmeye kalkan bir turistseniz bu sendroma yakalanma olasılığınız çok yüksek.



Mor hediye paketi bulmak imkansızdır



İtalya'da herhangi bir hediyeyi mor bir kutuya koymak veya mor bir hediye paketi kullanmak imkansız. Arasanız da bulamazsınız. Bunun sebebi ise 'mor' renginin uğursuz olarak sayılması.

İtalyanlar batıl inanç konusunda oldukça geniş bir skalaya sahip. Herhangi bir şeyi batıl inanç saymaları oldukça olası ki buna verilebilecek en önemli örneklerden biri herhangi bir çocuğa "Okul nasıl gidiyor?" diye soramıyor oluşunuz. Bu soruyu soramamanızın sebebi çocukların bu soru sonrasında başarısızlık yaşayabilme ihtimallerinin yüksek oluşu.

Bu araştırmayı yaparken gördüm ki İtalyan'lar neyden korkacaklarını ve neye batıl inanç diyeceklerini şaşırmışlar. İtalya'da evlenmek isteyen bir çiftseniz Mayıs ayında ve Cuma gününde evlenmeniz mümkün görünmüyor. İtalyan'lara göre uğursuz sayılan bu iki tarih karşısında şaşırdım kaldım doğrusu...



