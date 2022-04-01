YDP Genel Sekreteri Talip Atalay oldu

YDP Parti Meclisi, Milletvekili Talip Atalay’ı Genel Sekreterlik görevine getirdi







YDP Parti Meclisi’nin önceki günkü toplantısında yapılan oylamada Talip Atalay oy birliği ile Genel Sekreter oldu.

YDP Parti Meclisi, Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay’ı oy birliği ile Genel Sekreterlik görevine getirdi.

Parti Meclisi’nde konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı hizmetlerden dolayı eski Genel Sekreter Enver Öztürk’e teşekkür ederken, Öztürk'ün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olması dolayısı ile görevinden istifa ettiğini belirtti. Arıklı, bayrağı devralan Talip Atalay'ın çıtayı daha ileriye götüreceğini ve Parti’yi yerel seçimlere hazırlayacağını söyleyerek, "Partimizde artık bir huzur ortamı var. Allah huzurumuzu bozmasın" dedi.

Toplantıda konuşan Enver Öztürk, YDP’nin kendisine bir başka görev verdiğini kaydederek, "Yeni Genel Sekretere yardımcı olmak boynumuzun borcudur" dedi.

Oy birliği ile Genel Sekreter seçilen Prof. Dr Talip Atalay ise yaptığı teşekkür konuşmasında, görevinin partiyi büyütmek ve kırgınlıkları ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, gece gündüz çalışacağını kaydetti. Atalay 8-10 Milletvekili çıkaracak partinin çeşitli iç ve dış faktörlerle iki vekil çıkarmasının üzüntü verici olduğunu ifade ederek, "Sorumluluğumun farkındayım. Bana güvenin" dedi.

Toplantı, Genel Başkan Arıklı’nın Hükümet çalışmaları hakkında bilgi vermesi ile sonlandı.

