Hangi gün hangi renk giyilmeli? Bu soru aslında renk terapisi ile ilgilenenler için her ne kadar bilindik bir soru olsa da bazılarınız bu da ne demek oluyor diye şaşırabilirler. Renk terapisi günümüzde kabul görmüş bir terapi yöntemidir.



Renklerin insan psikolojisi ve ruh sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu aslında bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış bir gerçektir.

Bu yüzden de genel hatları ile aslında her günün bir rengi vardır. Bu inanış eski çağlardan beri var olan günümüze kadar bilimsel çalışmalar ile gelmiş bir gerçeklik halini almıştır.





Aynı zamanda astrolojik olarak da güne hangi gün hangi renk giymeli sorusunun cevabı kabul görmüş bir durumdur.

Öncelikle hangi gün hangi renk giymeli? sorusunu cevaplamak isterim. Bunu cevaplarken neden bu renkleri tercih etmemiz gerektiğini de tabiki açıklayacağım.





Pazartesi Hangi Renk Giyilmeli?

Hangi gün hangi renk giymeli sorusuna Pazartesi ile başlayalım. Haftanın ilk günü her şeye yeniden veya sıfırdan başlamak anlamına geliyor. Bu yüzden de beyaz renkte kıyafetler tercih etmek yeni haftaya başlarken en doğru tercih olacaktır. Kendinizi sıfırlanmış ve yenilenmiş hissetmek için beyaz doğru renktir. Bunun yanında sedefli takılar tercih edebilirsiniz tıpkı inci taşı gibi. Bu da haftaya parlak ve zinde bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır.



Pazartesi gününün yönetici gezegeni Ay’dır. Bu yüzden de ay’ın rengini ve parlaklığını onurlandırmak gerekir. Ay taşı da yine pazartesi günü kullanabileceğiniz taşlardan bir tanesidir.







Beyaz Renk Anlamı Nedir?



Beyaz anaçlığı ve dişiliği temsil eder. Aynı zamanda tabiki saflık ve duruluğu da temsil eden ve kişiye bu manada bir enerji yükleyen renktir.



Salı Hangi Renk Giyilmeli?

Salı haftanın ikinci günü ve hangi gün hangi renk giyilmeli sorusunu salı için de cevaplayalım.



Salı artık harekete geçme zamanıdır. Gezegeni Mars’tır. Mars gezegeninin temsil ettiği renk ise kırmızıdır. Salı günü enerjinizi doğru noktaya aktarmak önemlidir. Kıyafet olarak tercih edeceğiniz renk kırmızı olurken takı olarak da kırmızı mercan taşını ve ateş rengi takıları tercih edebilirsiniz.



Aynı zamanda bu gün agresifliğe gebe bir gün olduğu için düğün gibi önemli aktivitelerinizi hayatınızda yer edineceğini düşündüğünüz toplantı ve görüşmelerinizi bu günde gerçekleştirmemeniz tavsiye edilir.





Kırmızı Renk Ne Anlama Gelir?

Kırmızı; ateşin rengidir. Yaşam, enerji ve hareketi temsil eder. Bu renk kişiyi uyarıcı harekete geçirici enerji verici ve tüm duyuları harekete geçirici bir etkiye sahiptir. Çakra olarak anüs ve genital bölgeni çakrasıdır. Bu yüzden anüs ve genital bölgede bu rengi tercih edebilirsiniz.



Çarşamba Günü Hangi Renk Giyilmeli?

Çarşamba iş gününün tam ortası olarak da tabir edebiliriz. Hangi gün hangi renk giyilmeli sorusunda Çarşamba gününü ele alalım.





arşamba gününün gezegeni Merkür’dür. Çarşamba gününün rengi yeşildir. Merkür neşe, mutluluk zihinde berraklık ve yüksek zekayı temsil eder. Bu günde iletişime açık ve son derece dışa dönük bir yapıda hissederiz.



Giysilerinizde kullanacağınız yeşil renk de bu pozitif enerjileri destekleyecektir. Bu gün zümrüt gibi yeşil renkteki taşları taşımayı tercih etmek de doğru olacaktır.





Yeşil Renk Ne Anlama Gelir?

Bildiğiniz üzere doğanın rengi yeşildir. Hangi gün hangi renk giyilmeli sorusunda neden yeşil rengi tercih etmeliyiz. Çünkü yeşil dinginliği sakin ve pozitif iletişimi, huzurlu bir neşeyi, anti depresifliği destekleyen bir renktir. Bu tip kaygılarınız var ise bu rengi hayatınıza daha sık dahil edebilirsiniz.

Çakra kalp çakrasıdır. Kalp üzerinde bu rengi taşıyabilirsiniz. Örneğin iç çamaşırında tercih edebilirsiniz.





Perşembe Günü Hangi Renk Giyilmeli?

Hangi gün hangi renk giyilmeli sorusuna şimdi de perşembe için cevap verelim. Öncelikle perşembe gününün gezegeni Jüpiter’dir. Jüpiter gezegeninin temsil ettiği renk sarı renktir. Sarı renk güneşin rengidir. Bu yüzden de bolluk ve bereketin simgesidir. Bu gün cömertlik, iyilik, hoşgörü günü olarak kabul edilir ve bu davranışları destekleyen renk de sarı olarak tanımlanmıştır.





Kıyafetinizde sarı rengi tercih edebilir taş olarak da üzerinizde sarı safir, kehribar gibi taşları tercih edebilirsiniz.

Sarı Anlamı Nedir?

Sarı; hafiflik, denge ve dinginliği sembolize eder ve kişi üzerinde de bu etkileri uyandırır. Çakra olarak da mide bölgesini temsil ettiği için özellikle mide bölgede bu rengi kullanabilirsiniz. Bu sayede kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.



Cuma Hangi Renk Giyilmeli?

Cuma, çalışma gününün son günü. Hangi gün hangi renk giyilmeli sorusunda şimdi de cuma gününü ele alalım. Yönetici gezegeni Cuma gününün Venüs gezegenidir. Venüs gezegeninin rengi pembe, beyaz, eflatun ve mor renkleridir.

Taş olarak da pırlanta ve beyaz safir tercih edebilirsiniz. Cuma günü sanata, romantizme ve müziğe bolce vakit ayırabilirsiniz. Bu tür aktiviteler için en doğru gün cuma günüdür.





Eflatun Renk Ne Anlama Gelir?

Eflatun, Heybet, güç gibi kuvvetli etkileri temsil eder. Uykuya geçişi düzenlemede ve gerginliği minimize etmede tercih edilir. Çakra olarak alın çakrasını temsil eder.



Cumartesi Hangi Renk Giyilmeli?

Hangi gün hangi renk giyilmeli sorusunu şimdi de cumartesi günü için cevaplayalım. Cumartesi gününün yönetici gezegeni Satürn’dür. Satürn gezegenini temsil eden renkler ise koyu mavi ve siyah renkleridir. Dolayısı ile kıyafetlerinizde bu renkleri tercih edebilirsiniz.





Taş olarak da mavi safir ve ametist gibi taşları taşıyabilirsiniz. Satürn dinginliği sakinliği temsil eder. Bu yüzden bu günlerinizi meditasyon gibi zihninizi boşaltmaya ve sakinlik gerektiren aktivitelerinize ayırmak doğru olacaktır. Yavaşlığı da temsil ettiği için enerji gerektiren aktiviteler için doğru bir gün olmayabilir.

Siyah Renk Ne Anlama Gelir?

Siyah; gücü, otoriteyi, sertliği, zarafeti, kötülüğü temsil eder. Bu yüzden de ciddi ortamlarda çokça tercih edilen bir renktir.



Pazar Hangi Renk Giyilmeli?

Hangi gün hangi renk giyilmeli sorusunu şimdi de pazar günü için cevaplayalım. Pazar haftanın son günüdür. Yönetici gezegeni de Güneştir. Dolayısı ile de turuncu renk günün rengidir. Bu günde kıyafetlerinizde turuncu rengi tercih etmeniz doğru olacaktır.





Taş olarak da yakut, kırmızı sipinel taşlarını tercih edebilirsiniz. Tamamen turuncu giyinmeniz gerekmese de vücudunuzun bir tarafında turuncuyu tercih etmek doğru olacaktır. Pazar günleri bu yüzden de ibadet, dua manevi yönelimler için doğru bir gündür.





Turuncu Ne Anlama Gelir?

Neşe, pozitiflik, sağlıklı olmak ve güç gibi anlamları barındırır. Güneşi kucuklamak tabirini tam olarak yaşamak için doğru bir gündür. Çakra olarak; göbek ve genital bölge arası çakrasıdır. Bu alanda da bu günlerde turuncu rengi tercih edebilirsiniz.



Burada hangi gün hangi renk giyilmeli sorusuna cevap bulduk. Eğer siz de bu tip konular ile ilgili iseniz hangi gün hangi renk giyilmeli konusu sizi için de önemli olmalı.



