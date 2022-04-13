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Kaliteli hizmetin adresi: Bildiğin Meyhane

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Zengin soğuk ve sıcak mezeleri, leziz kebap çeşitleriyle birlikte konuklarına kaliteli hizmet veren Bildiğin Meyhane konuklarından tam not almaya devam ediyor

Kaliteli hizmetin adresi: Bildiğin Meyhane
 
Lefkoşa’nın sevilen restoran ve meyhane tarzı işletmelerinden biri olan Bildiğin Meyhane kalitesinden ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyor.


Artan maliyetlere rağmen zengin menüsü ile konuklarına hizmet veren Lefkoşa’nın uğrak mekanlarından olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki Bildiğin Meyhane kış ayları boyunca yaşadığı yoğunluğu ilkbahar aylarında da sürdürüyor.


Başta Lefkoşalılar olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen konukları ağırlayan Hulus Eren yönetimindeki Bildiğin Meyhane birçok çeşit soğuk meze ve ara sıcaklarla birlikte zengin kebap çeşitleriyle konuklardan tam not almaya devam ediyor.


Havaların ısınmasıyla birlikte açık bölümünde de hizmetlerine devam edecek olan mekan özellikle arkadaş ve aileler için hem sohbet hem de karınlarını doyurarak güzel saatler yaşamaları açısından tercih edilmeye devam ediliyor.
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