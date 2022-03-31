Gelecekten Geldiğini İddia Eden Adamın 2022 Yılına Dair Akılalmaz Kehanetleri

Gelecekten geldiğini iddia eden adamın 2022 yılıyla ilgili kehanetleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hadi buyrun detaylara!





Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir adam, 2022 yılıyla ilgili kehanetlerde bulundu.

2714'ten geldiğini iddia eden zaman yolcusu, 2022 yılıyla ilgili kehanetlerini Tiktok hesabından tarih vererek açıkladı.





1.2 milyon takipçisi olan kahin, 2022 yılında Dünya'yı değiştirecek birçok olayın yaşanacağını ileri sürdü.

"20 Aralık'ta güneşin enerji dalgaları 8 insana süper güçler verecek."

"25 Aralık'ta tüm Dünya'yı şoka sokacak bir olay yaşanacak ve insanların yaşamı değişecek."

"Gelecekten geldiğime inanmıyorsunuz ama 2022'deki bu tarihlere dikkat edin!"

Gelecekten geldiğini iddia eden sözde zaman yolcusunun kehanetleri bunlarla da sınırlı değil. Pandemi dönemi hakkında tahminlerde bulunan zaman yolcusu, insanlığın tamamını ilgilendirecek açıklamalarda da bulundu.











"11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak. Doğan melez çocuk konuşabilecek ve iki türün özelliklerini barındıracak."













"19 Nisan'da şimdiki türlerden beş kat daha kötü olan 'omega' varyasyonu gelecek."

















"17 Eylül'de denizlerin en büyük canlısı keşfedilecek. Cerine Croin adı verilen bu canlı, mavi balinadan dört kat daha büyük olacak."

















"Ağustos ayında gökyüzü parlak yeşil renkte olacak."













'Yeşil kayalardan oluşan bir gezegen patladığı için gökyüzü açık yeşil renkte gözükecek. Gökyüzü 5 saat boyunca yeşil renkte olacak ve zamanla rengi solacak.'



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