İki buçuk aylık bebek hayatını kaybetti

Gönyeli’de, dün saat 05.40 sıralarında, 2 buçuk aylık bebek Bünyamin Bozoğlan, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.

GİRNE VE DİKMEN’DE HIRSIZLIK

Dikmen’de faaliyet gösteren “Hüseyin Eyyup Koççat” isimli marketten, 29-30 Mart tarihleri arasında, pencere camı kırılarak içeriye girildiği ve içerisinden toplam değerleri 2 bin 463TL olan muhtelif markalarda 7 şişe alkollü içki, 5 karton sigara ve 2 paket kahve ile 2 paket kuruyemiş çalındığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Ç.’nin (E-19) tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Girne’de ise, 28 Mart tarihinde saat 05.00 sıralarında, Efomes" isimli marketin kapı camı ve asma kilidi kırılarak, içerisinden toplam 5 bin 500 TL nakit para çalındı.

Polis, meselede zanlı olarak görülen M.T.’nin (E-31) tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

GELİNCİK’TE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Gelincik’te faaliyet gösteren bir iş yerinden 1 Şubat-29 Mart tarihleri arasında malzeme çalınması olayında zanlı olarak görülen ve M.N.(E-29) ve F.D.’nin (E-24) ileri soruşturmasında, çaldıkları bazı malzemeleri satarak para temin ettikleri tespit edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, M.N.’nin (E-29) ambardan çalmış olduğu bir adet kuyu dalgıcını bin 300 TL karşılığında, bir adet kuyu dalgıcı ve su dalgıcını ise 2 bin 300 TL karşılığında, F.D.’nin (E-24) ise aynı ambardan çaldığı bir adet koyun kırkma makinesini 700 TL karşılığında sattığı kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞA TÜTÜN ÜRÜNÜ SATIŞI

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde, geçen yıl içerisinde, 18 yaşından küçük bir şahsa likit nargile tütünü satışı yapıldığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu iş yeri işletmecisi H.C.M.(E-66) hakkında yasal işlem başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

İSKELE’DE YANGIN

İskele’de faaliyet gösteren Kazım Çakıcı’ya ait çinkodan mamul atölye içerisinde, dün saat 07.30 sıralarında, elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın neticesinde bir adet buzdolabı, bir adet televizyon, bir adet çekyat, bir adet kaynak makinesi, bir adet plastik 3 tonluk su deposu ile muhtelif ev eşyaları yanarak zarar gördü.

Polis, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.