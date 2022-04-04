Feng-Shui’ye Göre Evimize Almamız Gereken 10 Bitki

Bitkilerin ruh sağlığımız üstündeki etkilerinin olumlu olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Doğayla; yeşille, maviyle iç içe olmanın insana her daim huzur verdiği bir gerçek. Feng-Shui; genelde evimiz olan yaşam alanımızı bölümlere ayırır, evin bölümlerinin çeşitli enerjileri olduğunu ve evin o enerjilere göre dizayn edilmesi gerektiğini savunur.





Doğayla ve çevremizle uyum içinde yaşamak konseptini de yakından inceleyen bir felsefe olan Feng-Shui, yaşam alanımızı hangi bitkilerle çevrelersek bizler için daha iyi olacağını söylüyor. Gelin Feng-Shui’ye göre evimize almamız gereken 10 bitkiye göz atalım!

Para Ağacı

Feng-Shui sadece maddi değil, her anlamda zenginlik ve bolluk için evinizin zengin bir köşesine Para Ağacı yerleştirilmesini öneriyor. Yaprakları madeni paralara benzeyen bu bitki yıllardır bolluk bereket getirmesi için Feng-Shui ve Çin kültüründe evlerde yerini alıyor.







Orkide

Yaratıcılık ve doğurganlığın sembolu olan orkideler; evin birçok köşesine farklı amaçlarla koyulabilir. Evinizde yaratıcı faaliyetler geliştirdiğiniz köşelere, çocuk odalarına, size zenginlik ve bolluk çağrıştıran köşelere koyabilirsiniz. Pembe renkli ve iki saplıları evinizin aşk çağrıştıran köşesine koyabilirsiniz. Mor olanlar daha ziyade zenginlik bolluk köşelerine uygundur.











Adaçayı Bitkisi

Adaçayı çoğu iklime rahatca uyum sağlayabilen, hafiflik ve pozitif enerji, mutluluk çağrıştıran bir bitkidir. Özellikle evin dış mekan bölümlerinde arındırıcı etki yaratır. Her evde mutlaka bulunması gereken bir bitki Adaçayı!







Bambu

Hangi bitkinin hangi alanda etki göstereceği bir yana; kaç yapraklı ya da kaç adet olacağının da durumlar üstünde etkisi oluyor. Bambudan kaç sap koymanız gerektiği evinizin hangi köşesine koymak istediğinize göre değişiyor. Aile ve sağlık köşenize yedi sap, iş ve okul hayatında başarı için çalışma ve yaratıcılık köşesine beş sap, zenginlik köşenize sekiz sap, genel şans çağırmak için ise istediğiniz yere dokuz sap bambu yerleştirin.







Barış Çiçeği

Barış çiçeği, isminin de çağrıştırdığı gibi barış çağıran ve arındıran etkilere sahiptir. İç mekanlarda etkilerini daha iyi belli eden barış çiçeğinin aynı zamanda alerjenleri ve uçucu bileşenleri ortadan kaldırmak gibi müthiş etkileri vardır. Alerjik bir bünyeniz varsa bunu bir iç mekanda kullanmak faydalı olacaktır.









Portakal Ağacı

Portakal ağacı, evin hangi köşesinde yetiştiği fark etmeksizin, evinize manevi bolluk getirecektir. Evinizin sağlık köşesine ya da zenginlik köşesine yerleştirmenizde fayda olur. Narenciye ağaçlarının genel olarak sağlıklı olduğuna dair inanış yaygındır.







Şakayık

Şakayık çiçeği buram buram romantizm ve aşk enerjisi çeker. Dış mekanlara ekmek onların enerjilerinin ve titreşimlerinin artması için daha faydalı olacaktır. Çiçek açmaları uzun sürer (yaklaşık 3 yıl) ve ilkbaharda çiçek açarlar. Ne de olsa aşk da emek ve zaman ister öyle değil mi?









Aloe Vera

Aloe Vera şifa çağıran bitki olarak bilinir. Evinize şifa getirmesi için zenginlik köşenize, veya biraz nemli ortamlara, örneğin banyonuza yerleştirebilirsiniz. Kapalı ve kıyasıya nemli ortamlarda Aloe Vera enerjsini daha etkin gösterir.









Kasımpatı

Kokusu belirgin olan kasımpatı, dürüstlük ve saflığı temsil eder. Kasımpatları evin yaratıcılık ve sağlık köşelerinde yerini alabilir çünkü aynı zamanda uzun ömür ve sağlık da teşvik edici özelliğe sahiptir.







Biberiye

Biberiye, anksiyeteye iyi gelmesi, kronik yorgunluk ve uykusuzluğu dindirmesi ile bilinir. Yatak odanızın güneş alan bir köşesine yerleştirdiğinizde dinlendirici etkisini hemen görürsünüz.







