Sosyal patlama tehlikesi

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve halkın moral çöküntüsü yanında suçlardaki artış, uzmanları endişelendiriyor. Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel uyarıyor: “6 ay içinde bir sosyal patlama yaşanacak gibi düşünüyorum”

Covid-19’un ekonomide yarattığı yıkım, TL’nin değer kayıpları ve insafsız zamlarla birleşti. Yiyecek hırsızlığı haberleri çoğaldı.KKTC’de yaşanan sıkıntılı sürecin bireyleri içinden çıkamaz çaresizliğe sürüklediğine işaret eden sosyal bilimciler ve uzmanlar, ülkenin sosyal patlamalara gebe olduğuna dikkati çekiyor. Uzmanlara göre, geçtiğimiz günlerde çöpte yiyecek arayan bir kişinin görüntülere yansıması çok ciddi bir gösterge.Uzmanlar, hemen her gün marketlerden yiyecek çalmaya çalışırken yakalanan insanların haberlerinin basına yansıdığını belirtirken, bir eve giren hırsızın sadece et çalmasının ülkede gelinen noktanın acı bir göstergesi olduğuna vurgu yapıyor. Ekonomik gücü giderek azalan bireylerin suça yöneldiklerinin bilimsel bir gerçek olduğunu hatırlatan uzmanlar, “Parası olmayan, aç kalan birey eninde-sonunda suça bulaşıyor, yetkililer bu kadar basit bir bilimsel gerçeği anlamaktan aciz mi?” diye soruyor.Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, “6 ay içinde bir sosyal patlama yaşanacak gibi düşünüyorum” dedi. “İnsanlar marketin kasasına gittiğinde cebinde 100 TL’yle temel ihtiyaçlarını alabilirken, şu an ekmek, makarnanın yanına sütü koyup, alamaz” diyen Başel, “Eşit gelir dağılımı ve sosyal adalet dediğimiz yani sosyo-ekonomik gücü düşük olan kesimin sırtındaki bu ağır yükü hafifletecek, yeni ekonomik tedbirler ve yapılanma gerekmektedir. Eğer elzem bir şekilde bu yapılmazsa, hızla artan işsizlik rakamlarını da dikkate alırsak, önümüzdeki süreçte ev içi şiddet, dolandırıcılık, fuhuş, hırsızlık, yaşam hakkı ihlali ve cinayetlerde ciddi bir patlama bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.Barış BaşelSosyolog ve Siyasal Bilgiler Uzmanı Hakan Gündüz de “Bugün için toplumdaki enerji, her türlü sosyal patlamaya da gebedir” derken, “Yarın, sessiz duran bu toplumun, hiç de beklenmeyen şekilde tepkiler verebileceğini söyleyebiliriz. Bu kadar iradesi göz ardı edilen bir toplumda da bu tepki karşısında kolluk güçlerinin orantısız güç kullanma ihtimali daha ne yazık ki beklenmeli” ifadelerini kullandı. Ekonomi kriz ve hükümet icraatları konusunda “ciddi bir öfkenin toplumda biriktiğini” hatırlatan Gündüz, “dünyada da enflasyon var, dünyada da kriz var” diyerek bu durumu meşrulaştırmaya çalışmanın toplumla dalga geçmek olduğuna işaret ederken, “Olaya ‘gönül isterdi ki’ ile başlayan bir cümle ile bu krizi değerlendirmek komiktir. Devlet yönetimi gönül işi değildir” dedi.