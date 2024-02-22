Badminton Aday Hakemlik Kursu tamamlandı

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton-Air Badminton Aday Hakemlik Kursu, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından görevlendirilen eğitmenlerle gerçekleştirildi.

Hakemlik Kursu için adamıza gelen Türkiye Badminton Federasyonu MHK Başkanı Sedat Turunç ve Milli Hakem Recep Kaya tarafından yürütülen Badminton-Air Badminton Aday Hakemlik Kursu 20-21 Şubat 2024 tarihinde teorik ve uygulamalı olarak yapılarak tamamlandı.

Kursun bitiminde konuşan KTC Badminton Federasyony Başkanı Fırat Deniz, kursa katılımın çok iyi olduğunu, kurslar süresince eğitim veren Türkiye’den adamıza gelen MHK Başkanı Sedat Turunç ile Milli Hakem Recep Kaya'ya verdikleri emekler için teşekkür etti. Ülkemize gelen MHK Başkanı Sedat Turunç'un Polonya’daki Avrupa Şampiyonasından direkt olarak ülkemize gelmesinin önemine değinen Başkanımız Deniz, Polonya'daki Avrupa Şampiyonasında yarı final maçında Başhakemlik yapmasının gurur verici ve Türk Badmintonu için önemli olduğunu belirterek, Avrupada yarı final oynatan MHK Başkanı’nın yoğun programı olmasına rağmen tecrübelerini ve bilgilerini federasyonumuzun hakemlerine aktarması için ülkemize gelen Türkiye Badminton Federasyonu MHK Başkanı Sedat Turunç'a hem teşekkür etti hem de başarılarının devamını diledi.

Deniz, kursun Badminton ve Air Badminton Aday Hakemlik Kursu olarak yapıldığını, yapılan bu kursu diğer kurslardan farkının ilk kez Air Badminton Aday Hakemlik Kursu olarak da verilmesinin önemine değinen Başkan Deniz, Air Badminton Hakemlik Kursunu veren Recep Kaya'nın da ülkemizde Air Badminton Sporunun başlamasında da büyük katkılarının olduğunu belirterek teşekkür etti.

Başkan Deniz, kursun gayet verimli geçtiğini, bu vesileyle kurslara katılan hakem adaylarının kurslara gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduğunu, ayrıca kurs için verdiği desteklerden dolayı TC Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız'a teşekkür etti.

MHK Başkanı Sedat Turunç ise yaptığı konuşmada, her daim Kıbrıs Türk Badminton Federasyonunun yanında olduklarını, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu hakemlerinin gelişimine katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Turunç ayrıca, KKTC’de her geçen gün Badminton Sporunun geliştiğini ve yaygınlaştığını, bu nedenle KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve yönetim kurulunu tebrik ettiğini söyledi.



