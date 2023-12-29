YDÜ finale adını yazdırdı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı U18 Erkekler Hentbol Liginde yarı final heyecanı devam etti. Yarı final serisi ikinci maçında Doğukent ile YDÜ, Atatürk Spor Salonunda karşılaştılar. YDÜ, kaleci Mehmet Yıldız’ın yıldızlaştığı maçta Doğukent’i 10 sayı farkla mağlup etti. Maçı YDÜ 17 – 7 kazanırken, yarı final serisinde durumu 2 – 0 yaptı. YDÜ böylelikle Tolga Kınacı U18 Erkekler Hentbol Liginde finale yükselen ilk takım oldu.
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