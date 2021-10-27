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UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri

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Hentbol U18 Erkeklerde dördüncü hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile başladı

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UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
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Hentbol U18 erkekler liginde dün akşam iki karşılaşma oynandı. Oynanan karşılaşmalarda YDÜ – Alayköy’ü, UKÜ ise Yükseliş’i mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Alayköy ile YDÜ mücadele etti. Oyunun başından sonuna üstün oynayan YDÜ, ilk devresini 16-2 önde kapattığı karşılaşmayı 39-7 kazanarak yoluna emin adımlarla devam ederken, YDÜ’de Mehmet Akif 10, Hasan Bensel ise 11 golle karşılaşmada ön plana çıkan isimler oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Yükseliş – UKÜ maçı oynandı. İlk devresini rakibi Yükseliş karşısında 13-8 önde kapatan, UKÜ maçı da 22-17 kazanarak dördüncü haftayı galibiyetle kapatmış oldu. U18 erkekler’de dördüncü hafta 29 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla sona erecek.
Program şu şekilde;
29 Ekim Cuma
Saat 10:30 UKÜ – Alayköy (Necati Taşkın Spor Salonu)
Saat 13:30 YDÜ – MGA (RA 25)
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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