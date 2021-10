KKTC turizmi, Antalya'da görücüye çıktı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirtti.

Turizmi eski günlerine getirmek için yoğun tempo içinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini, 2022'nin daha iyi geçeceğini umduklarını kaydetti.

Türkiye'nin de her zaman KKTC'yi desteklediğini dile getiren Ataoğlu, "Türkiye her zaman yanımızda olmaya devam ediyor, salgın boyunca da desteğini hissettik. Aşı konusunda da anavatanın destekleri asla göz ardı edilemez. Turizm konusunda da her zaman el uzatan, ülkede turizmin gelişmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Yeni dönemde iş birliğimizi artırarak devam ettireceğimizi her platformda konuşuyoruz ve hayata geçiriyoruz." diye konuştu.