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UKÜ ve GG gecenin galipleri

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CIU Arena ve Güzelyurt’da oynanan karşılaşmaların ardından UKÜ, Doğukent’i, GG ise Yükseliş’i mağlup etti

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UKÜ ve GG gecenin galipleri
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DEM’S Constructıon erkekler ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. CIU Arena ve Güzelyurt’da oynanan karşılaşmaların ardından UKÜ, Doğukent’i, GG ise Yükseliş’i mağlup etti. Gecenin ilk karşılaşmasında CIU Arena’da Doğukent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 19-10 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 45-23 kazanarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Güzelyurt Kapalı Spor Salonu’nda GG ile Yükseliş takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan GG maçın ilk devresini rakibi Yükseliş karşısında 15-10 önde kapatırken, karşılaşmayı da 36-23 kazanarak yoluna devam etti.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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