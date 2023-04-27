2.Muaythai Khan Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

2.Muaythai Khan Sınavı, 23 Nisan 2023, Pazar günü, Muaythai Teknik ve Sınav Komitesi tarafından Lefkoşa’da Federasyon Salonunda yapıldı.

Kuşak Sınavına, bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan Khan sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 11 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Khan dereceleri aşağıdaki gibidir;

1.Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Dilara Koçatlı



2. Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Bulut Süsol

2- RustemBaltayev

3- UlusbekKulmatov

4- Atilla Kürşat Kıyıcı

5- Ahmet Yasin Öztekin

6- Mertcan Aydınlı

7- Fatıma Beymuradov

4. Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Arda Demir

2- Ender Koç

6. Khan’a Terfi Eden Sporcular;

1- Yusuf Efe Yetimoğlu

