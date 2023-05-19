banner913
banner932
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
8 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
9 0
 
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
17 0
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
7 0
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
10 0
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
7 0
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
8 0
banner915

UKÜ rahat kazandı:26-17

banner476

banner825
UKÜ rahat kazandı:26-17
banner931
DEM’S Constructıon Kadınlar süper ligde önceki akşam oynanan karşılaşmada Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Kadınlarda play-off ilk karşılaşmasında mücadele eden iki takımın karşılaşmasında kazanan 26-17 skorla UKÜ oldu. İlk devresini rakibi Şahlan karşısında 13-7 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 26-17 galip noktalayarak play-off serisine galibiyetle başlayan taraf oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.