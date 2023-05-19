UKÜ rahat kazandı:26-17

DEM’S Constructıon Kadınlar süper ligde önceki akşam oynanan karşılaşmada Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Kadınlarda play-off ilk karşılaşmasında mücadele eden iki takımın karşılaşmasında kazanan 26-17 skorla UKÜ oldu. İlk devresini rakibi Şahlan karşısında 13-7 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 26-17 galip noktalayarak play-off serisine galibiyetle başlayan taraf oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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