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Potada final ilk maçı 22 Mayıs’ta

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Potada final ilk maçı 22 Mayıs’ta
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Basketbol ProLig Erkekler Ligi’nde final serisi 22 Mayıs Pazartesi başlıyor.
Federasyonun ProLig sorumlusu Uraz Şentürk önceki gece BRT 1’de yayınlanan Potanın Nabzı programına katılarak final serisinin takvimini açıkladı.
Şentürk ilk maçın Atatürk Spor Salonu’nun kapalı olmasından dolayı 22 Mayıs Pazartesi akşamı saat18.30’da NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacağını açıkladı.
Öte yandan programa katılan Koopspor koçu Emrah Güven ile Girne Amerikan Üniversitesi koçu Halit Kıryağdı seri için açıklamalarda bulundular.
 
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