UKÜ farkla play off’ta

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 26 gol kaydeden Aysel Şimşek’in yıldızlaştığı maçta Şahlan’ıfarklı mağlup ederek play off’a yükseldi

Hentbol Kadınlar Liginde beşinci hafta tamamlanırken, gözler artık oynanacak olan play-off maçlarına çevrildi.

Gecenin ilk maçında DİGEM rahat oyun sonrasında Ozanköy’ü 51-24 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise UKÜ, Şahlan’ı 44-25 mağlup ederek beşinci haftayı galibiyetle tamamladılar. Bu sonuçların ardından 17 Haziran Perşembe akşamı başlayacak play-offların ilk maçında Digem-Levent, UKÜ ile de Şahlan takımları eşleştiler.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Şahlan takımları arasındaki maçın ilk devresini Şahlan karşısında 21-9 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 44-25 kazanarak adını play-off’a yazdıran taraf oldu. UKÜ’de 26 gol kaydeden Aysel Şimşek geceye damga vururken, Şahlan’da Ülkü 8 golle takımın skorer ismi oldu.

Alınan bu sonuçların ardından 17 Haziran Perşembe akşamı DİGEM-Levent, UKÜ ile de Şahlan takımları play-off ilk karşılaşmalarına çıkacaklar.

