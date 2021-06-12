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UKÜ farkla play off’ta

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 26 gol kaydeden Aysel Şimşek’in yıldızlaştığı maçta Şahlan’ıfarklı mağlup ederek play off’a yükseldi

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UKÜ farkla play off’ta
Hentbol Kadınlar Liginde beşinci hafta tamamlanırken, gözler artık oynanacak olan play-off maçlarına çevrildi.
Gecenin ilk maçında DİGEM rahat oyun sonrasında Ozanköy’ü 51-24 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise UKÜ, Şahlan’ı 44-25 mağlup ederek beşinci haftayı galibiyetle tamamladılar. Bu sonuçların ardından 17 Haziran Perşembe akşamı başlayacak play-offların ilk maçında Digem-Levent, UKÜ ile de Şahlan takımları eşleştiler.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Şahlan takımları arasındaki maçın ilk devresini Şahlan karşısında 21-9 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 44-25 kazanarak adını play-off’a yazdıran taraf oldu. UKÜ’de 26 gol kaydeden Aysel Şimşek geceye damga vururken, Şahlan’da Ülkü 8 golle takımın skorer ismi oldu.
Alınan bu sonuçların ardından 17 Haziran Perşembe akşamı DİGEM-Levent, UKÜ ile de Şahlan takımları play-off ilk karşılaşmalarına çıkacaklar.
 
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