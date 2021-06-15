banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
118 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
192 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
29 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
168 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
70 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
25 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
55 0
banner661

Son bileti MGA aldı

banner476

banner666
Son bileti MGA aldı
Hentbol Erkekler Liginde son hafta oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. MGA, Levent karşısında 26-19 galip gelerek play-off’lar öncesi maçlarını tamamladı.
Levent karşısında galip gelen MGA adını play-off’a yazdıran son takım olurken, klasmanı lider tamamlayan GG ile eşleşti.
Gecenin ikinci maçında play-off’un son bileti için mücadele eden iki takım karşılaşmasında kazanan MGA oldu. İlk devresini rakibi Levent önünde 13-11 önde kapatan MGA, maçın sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak 26-19’luk galibiyetle play-off’un son biletini aldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.