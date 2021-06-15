Son bileti MGA aldı

Hentbol Erkekler Liginde son hafta oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. MGA, Levent karşısında 26-19 galip gelerek play-off’lar öncesi maçlarını tamamladı.

Levent karşısında galip gelen MGA adını play-off’a yazdıran son takım olurken, klasmanı lider tamamlayan GG ile eşleşti.

Gecenin ikinci maçında play-off’un son bileti için mücadele eden iki takım karşılaşmasında kazanan MGA oldu. İlk devresini rakibi Levent önünde 13-11 önde kapatan MGA, maçın sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak 26-19’luk galibiyetle play-off’un son biletini aldı.

