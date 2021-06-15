Masa Tenisi milli takımı çalışıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu milli takım oluştururken,milli takıma seçilen sporcular çalışmalarına devam ediyorlar.

Federasyon salonunda hafta iki kez yapılan antrenmanlarla çalışmalarına devam eden milli takım sporcuları verimli bir şekilde sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, farklı takımlardaki oyuncuları,milli takım antrenörleri eşliğinde birlikte çalıştırılarak, milli takım bilincinin daha da pekiştirilmesi hedefliyor.

