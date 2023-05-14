Şahlan ve UKÜ galip

DEMS Constructıonkadınlar süper ligde dün iki karşılaşma oynandı. CIU Arena’da oynanan karşılaşmalarda DİGEM ile Şahlan, UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Şahlan DİGEM’i, UKÜ ise Miracle Esentepe’yi mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. DİGEM ile Şahlan karşılaşmasının ilk devresi 16-15 Şahlan üstünlüğü ile sona ererken, etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Şahlan sahadan 31-28 galip ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Miracle Esentepe karşısında 12-10 önde kapatan UKÜ sahadan da 29-21 galip ayrılarak günü yenilgisiz kapatan taraf oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.