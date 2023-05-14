G.Birliği seriyi eşitledi: 63-47

Prolig yarı final serisinde ilk maçta evinde GAÜ’ye mağlup olan Caesar G.Birliği, ikinci maçı 63-47 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de yarı final serisinde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Caesar G.Birliği, ikinci maçta karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda kazanan GAÜ, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibine mağlup olurken, G.Birliği aldığı galibiyetle seriyi eşitledi.

İKİNCİ YARIDAKİ ETKİLİ SAVUNMA GALİBİYETİ GETİRDİ

Maça iyi başlayan kırmızı siyahlılar, ilk periyodu 20-14 önde kapadı. Girne ekibi ikinci periyotta reaksiyon verdi ve soyunma odasına 32-31 G.Birliği üstünlüğünde gidildi.

İkinci yarıda savunmada iyi işlere imza atan İskele ekibi, rakibine çok fazla sayı imkanı tanımadı. İkinci yarıda sadece 16 sayı yiyen G.Birliği mücadeleyi 63-47 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi.

4 OYUNCU ÇİFT HANELERE ULAŞTI

G.Birliği’nde 4 oyuncu, çift haneli sayılara ulaşırken, Akinjide Omisakin ve James Baker 11’er, Hasan Kasap ve Atilla Topaloğlu 10’ar sayı ile maçı tamamladılar. GAÜ’de skorer oyuncu Hamit Çeliktaşlılar 15 sayı ile maçın en skoreri olsa da takımını yenilgiden kurtaramadı.

Serinin üçüncü maçı İskele Spor Salonu’nda oynanacak. 3 galibiyeti bulan takım finale yükselecek.

