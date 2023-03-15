Hentbol’da Özgün Atakan U14 start aldı. Pazartesi günü Erkekler mücadelesinde Levent – GG maçı ile start alan Özgün Atakan U14 ligine Salı günü oynanan maçlarla devam edildi.

Keyifli ve çekişmeli geçen maçların sonunda Erkeklerde Levent GG’yi 13-5, kadınlarda ise DİGEM – UKÜ’yü18-4, Şahlan ise GG’yi 18-11 mağlup etti.



