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Özgün Atakan U14 start aldı

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Özgün Atakan U14 start aldı
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Hentbol’da Özgün Atakan U14 start aldı. Pazartesi günü Erkekler mücadelesinde Levent – GG maçı ile start alan Özgün Atakan U14 ligine Salı günü oynanan maçlarla devam edildi.
Keyifli ve çekişmeli geçen maçların sonunda Erkeklerde Levent GG’yi 13-5,  kadınlarda ise DİGEM – UKÜ’yü18-4, Şahlan ise GG’yi 18-11 mağlup etti.
 
 
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