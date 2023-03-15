Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında sahasında Gent'e farklı kaybederek turnuvaya veda etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetti.
İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.
Başakşehir ile Gent Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştı. Temsilcimiz Başakşehir, Belçika temsilcisine 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettti.
Gent forveti Orban, 4 dakika içinde 3 gol attı. Maçın ilk yarısı sakin geçerken; Gent forveti Orban'ın ilk golüyle birlikte durumlar değişti. 31. dakikada ilk golünü bulan genç forvet, 32. ve 34. dakikalarda da ağları sarstı.
Bununla birlikte Gent'in 20 yaşındaki oyuncusu, temsilcimiz Başakşehir'in ağlarına 4 dakikada 3 gol attı.
37. dakikada Cuypers farkı 4'e çıkaran golü attı. 4-0
Adnan Januzaj ise 88'de Başakşehir'in golünü kaydetti. 4-1
Gent bu skor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.