Miracle Esentepe rahat kazandı:25-43

Hentbolda DEM’S Constructıon kadınlar süper lig play – off ilk karşılaşmasında dün CIU Arena’da DİGEM ile Miracle Esentepe takımları karşılaştı. İlk devreyi rakibi DİGEM karşısında 22-8 önde kapatan Miracle Esentepe karşılaşmadan da 43-25 galip ayrılarak play-off’a galibiyetle başladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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