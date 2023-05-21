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Aksa Süper Lig play-out ve Aksa 1. Lig play off/out maç sonuçları

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Aksa Süper Lig play-out ve Aksa 1. Lig play off/out maç sonuçları
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Süper Lig Play-Out 2. Hafta
Çetinkaya-Türk Ocağı:                5 – 3
China B.G.Gücü-Hamitköy:         3 – 1

Aksa 1. Lig play – off final
Düzkaya- Pera L. G.Birliği: 2 – 4

Birinci Lig play out final
MH Yılmazköy – Dörtyol: 2 – 1
 
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