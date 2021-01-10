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KTSYD Kupasını UKÜ kazandı

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Hentbol KTSYD Kupası erkekler final maçı UKÜ ile Özgür Adımlar arasında oynandı. UKÜ, maçı 41-26 kazanarak, KTSYD Hentbol Kupası şampiyonu olurken, UKÜ’den Berkman Ayalılar, “Uhlsport Maçın Adamı Ödülü”nün sahibi oldu

KTSYD Kupasını UKÜ kazandı
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisinde final maçı oynandı.
Haspolat CIU Arena’da oynanan final maçında yarı finalde MGA’yıyenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Levent’i mağlup eden Özgür Adımlar karşı karşıya geldiler.

KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonun finalinde ilk devre 21 – 16 UKÜ’nün üstünlüğünde sonuçlandı. İkinci devreye hızlı başlayan UKÜ, ardı ardına bulduğu sayılarla maçı 15 sayı farkla 41-26 kazanarak, KTSYD Hentbol Kupası şampiyonu oldu.
Kupada final müsabakasında ortaya koyduğu başarılı performans ile takımının galip gelmesine önemli katkı koyan UKÜ’den Berkman Ayalılar, “UhlsportMaçın Adamı Ödülü”nün sahibi oldu.

Karşılaşma sonrasında şampiyon UKÜ, ikinci Özgür Adımlar, UhlsportMaçınAdamı’na kupa ve madalyaları Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Çilen Ulusoy tarafından verildi.
 
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