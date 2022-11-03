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Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon

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Hentbol’da U16 liglerinde önceki akşam oynanan final ikinci karşılaşmaları sonrasında kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise YDÜ şampiyonluk kupasını kaldırdılar

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Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Hentbol’da U16 ligi önceki akşam oynanan karşılaşmalar sonrasında tamamlandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan üçüncülük – dördüncülük karşılaşmaları ile birlikte oynanan final ilk maçları sonrasında, önceki akşam final ikinci karşılaşmaları oynandı. Kadınlarda ilk maçta rakibi Şahlan’ı mağlup eden DİGEM, rakibini mağlup ederek sezonu şampiyonlukla tamamladı. Erkeklerde ise YDÜ ikinci karşılaşmada yine Yükseliş takımını mağlup ederek sezonu şampiyonlukla tamamlayan taraf oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Şahlan karşısında 14-10 önde kapatan DİGEM maçın ikinci yarısında etkili oyununu devam ettirerek sahadan 26-16 galip ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Şahlan takımı sezonu üçüncü tamamladı. Gecenin erkekler finali ikinci karşılaşmasında ise Yükseliş ile YDÜ takımları mücadele etti. İlk maçta rakibini mağlup eden YDÜ, ikinci karşılaşmada da ilk devresini 10-5 önde kapattığı maçı 17-13 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlayan taraf oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
 
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