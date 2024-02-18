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Sayıl ailesi yasta

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Sayıl ailesi yasta
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Ülkemiz ve Lefkoşa değerli bir kişiliği daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen değerli kişilerinden, emekli polis müfettişi, araştırmacı yazar ve fotoğrafçı Altay Sayıl bu sabaha karşı vefat etti.
Polis teşkilatından emekliliği sonrası Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde çalışan ve birçok araştırması bulunan Fotoğrafçılık Derneği (FODER) kurucularından olan Sayıl, uzun bir süreden beridir yakalandığı Alzheimer hastalağı nedeniyle evinde yaşamını sürdürmekteydi.
Sayıl'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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