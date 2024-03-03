Kadınlar Hentbolda Esentepe ve UKÜ kazanmayı bildiler

Hentbol’da kadınlar ligine Cumartesi akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Şahlan – UKÜ, Esentepe – DİGEM takımları karşı karşıya geldi. UKÜ deplasmanda Şahlan’ı mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam ederken, Esentepe ise DİGEM’i zorlu geçen mücadelede mağlup etmeyi başardı. Gecenin ilk karşılaşmasında Şahlan ile UKÜ takımı karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi Şahlan karşısında 16-9 önde kapatan UKÜ etkili oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 36-21 galip ayrıldı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Esentepe ile DİGEM karşılaştı. Maçın başından sonuna çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 17-15 önde kapatan Esentepe, karşılaşmayı da 32-29 galip tamamlayarak, gecenin kazananı oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

