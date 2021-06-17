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Hentbolda kral Fatih

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Hentbolda kral Fatih
KKTC Hentbol Federasyonu 2020-2021 Sezonu Erkekler Süper Liginde normal sezon tamamlandı.
Play off maçları öncesinde ise normal sezonun gol ve asist kralı belli oldu. 2020-2021 Sezonu Erkekler Süper Liginde 41 gol ve 17 asist ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oyuncusu Fatih Argun, Gol ve Asist Kralı oldu.Fatih Argun,play off maçlarında da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin en önemli kozlarından olacak.
 
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