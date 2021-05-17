İlk galibiyet Özgür Adımlar’dan

Hentbolda sezonun açılış maçında Özgür Adımlar, Levent’i çekişmeli geçen maçta 2 sayı farkla, 30 – 28 mağlup etti

Hentbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun müsabaka izni vermesinin ardından Süper Lig maçlarını başlattı.

Tüm maçların Atatürk Spor Salonu’nda oynanacağı hentbol Süper Lig’de 2021 sezonu ilk resmi maçı Erkekler Süper Lig’inde oynandı. Sezonun açılış maçında Levent ile Özgür Adımlar karşı karşıya geldi. İlk devresi 21-15 Özgür Adımlar üstünlüğünde biten maçta Levent takımı ikinci devre de mücadeleden kopmadı ancak galip gelmeyi başaramadı.

Maçta Özgür Adımlar’dan Berkem Darbaz 8 sayı, Levent’ten de Doğuş 7 sayı ile en skorer isimler olurken Özgür Adımlar takımı mücadeleyi 2 sayı farkla, 30-28 kazanmayı başardı.



(Foto: Ferah BARIŞSEV)

