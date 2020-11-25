Hentbol hakemleri yeni kokartlarını taktı

Hentbol Federasyonu MHK tarafından gerçekleştirilen hakem seminerine katılan hakemlere yapılan eğitim ve sınavlar sonunda hakemler yeni kokartları takıldı

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Ekim’de gerçekleştirilen hakem seminerine katılan hakemlere, sözlü uygulamalı ve video sınav şeklinde kurslar verildi.

Yapılan eğitim ve sınavlar sonunda hakemler yeni kartlarına yükseldi. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Genel Sekreter aynı zamanda MHK Başkanı Ediz Arıkan hakemlere kokartlarını takdim etti.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan kokart takdimindeki konuşmasında hakemleri başarılarından dolayı tebrik ederek kutlarken hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundu.

Hentbol Federasyonu MHK tarafından gerçekleştirilen eğitimler ve sınav sonuçları ile geçmiş yıllardaki performansa bağlı olarak hakemlerin yeni kokartları şu şekilde oldu:

Murat Özyay – Kırmızı, Ulviye Beşe –Kırmızı, Halim Güdenoğlu – Kırmızı, Mehmet Ünalmış – Turuncu, Erdal Şamil – Turuncu, Mehmet Artemel – Sarı, Çağkan Kılıç – Sarı, Hasan Kutay – Sarı, Ahmet Şendilli – Sarı, Emine Bayar – Beyaz, Mustafa Hatun – Beyaz, Özgün Aydıntay – Beyaz, Buğra Katip - Beyaz

