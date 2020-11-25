Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

1 Şubat 2020’de yürürlüğe giren, brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak uygulanan asgari ücretle ilgili toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar’ın başkanlık ettiği toplantıda, işçi ve işverenleri temsilen konuşmalar yapıldı.

İlk sözü Müsteşar Tekakpınar alarak, 2020 yılının ilk asgari ücretinin Şubat ayında belirlendiğini anımsattı.

Tekakpınar sektörlerin, çalışanların, ekonominin durumunu değerlendirmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu topladıklarını belirterek, pandeminin ekonomiye etkilerine de işaret etti.

Tekakpınar, “ Amacımız mevcut şartları değerlendirirken tarafların varsa çalışmalarını da gözden geçirmek ve bakanlığın görüşlerini ortaya koymaktır” dedi.

ARHUN: “İŞVERENLER BU SÜREÇTE ÇALIŞANLARDAN KATBEKAT ETKİLENDİ… ASGARİ ÜCRET TOPLANTI ÇAĞRISINI ALINCA ŞOK OLDUK”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına konuşan Metin Arhun, ülkede uzun süredir sağlıklı bir ekonomik yapı olmadığını kaydederek, “İşverenler bu süreçte çalışanlardan katbekat etkilendi. Asgari ücret toplantı çağrısını alınca şok olduk” dedi.

İşçi temsilcilerinin görüşlerini alacaklarını, bunlara da saygılı olduklarını ifade eden Arhun, “Ülkenin durumunu da görüyoruz. İşçi tarafı da bizim görüşümüzü dinlesin, hükümet kanadının da değerlendirmesini alalım. Daha çok rakamlarla konuşalım, ülkenin koşullarını konuşalım ve mümkün olan en iyi ücreti belirleyelim ama mümkün olanı…” şeklinde konuştu.

“BATTIK, BİTTİK, GEÇİNEMİYORUZ AÇIKLAMALARINI DUYUYORUZ… EVET, BİR KISMI HAKLI AMA…”

Her toplantı öncesinde ve sonrasında “asgari ücret şöyle olacak böyle olacak” diye tartışmalar olduğunu da söyleyen Arhun, “‘Battık, bittik, geçinemiyoruz’ açıklamalarını da duyuyoruz. Evet, bir kısmı haklı ama diğer tarafın da halini anlamak gerek…” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun işten durdurma olmaması için karar ürettiğini de anımsatan Metin Arhun, “Peki çalışanların bu ortamda işverene yükü nedir? Bununla ilgili devletin yapacağı katkı nerde? Sıkıntılı bir süreç içindeyiz. İşveren, bu olumsuz ortamda şu anki asgari ücreti bile vermekte zorlanıyor” dedi.

“280 MİLYON TL ÖDENDİ, FONDA 22 MİLYON TL KALDI”

İşverenin katkısıyla oluşturulan fondaki kaynağın da tükenmek üzere olduğunu, destek ödemeleri için 280 milyon TL harcandığını, fonda 22 milyon TL kaldığını öğrendiklerini belirten Arhun, “Bu fon ne kadar doğru kullanıldı, bilemiyorum. Yabancı uyruklu işçilere verilen katkılar da bize göre yanlış şekilde verildi. Devlet onu herhalde bir şekilde iade edecektir. Bunu da konuşacağız” ifadelerine yer verdi.

YELTEKİN: “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI SAHİPSİZ BIRAKILDI”

İşçi temsilcileri adına konuşan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, bakanlığa 18 Eylül’de yazdıkları yazıya ancak 2 ay sonra cevap verildiğini ve komisyonun bugün toplanabildiğini belirtti.

Yeltekin, “Bir ay önce de İşverenler Sendikası’na da yazı gönderdik. Asgari ücreti, eksiklikleri, işçi ve işverenlerin sorunlarını konuşma çağrısı yaptık. Tenezzül edip cevap bile vermediler. Elimiz havada kaldı… Bizim kimsenin parasına gözümüz yok, derdimiz evimize bir parça ekmek götürmek onu da zamanında götürmek” dedi.

Yeltekin, pandemi döneminde yaşanan sorunlara da değinerek, ülkedeki siyasi durumun COVİD-19’un etkilerini derinleştirdiğini söyledi, “İktidar da muhalefet de bu krizi iyi yönetemedi” dedi.

Ali Yeltekin şöyle devam etti:

“Bu dönemde evine 3 bin 323 TL götüren asgari ücretliye rastlamadım. Onlarca telefon, bir sürü ihbar alıyoruz. İhbarları ilgili kurumlara imzamızla gönderdik. 31 Ekim’e kadar özel sektördeki insanlar çok zor günler geçirdi. Ne işveren ne de devlet sorunlara çare üretemedi, özel sektör çalışanları sahipsiz bırakıldı. Teşvik verdik, sigorta affı, prim affı yaptık ama bu insanlar ne aldı diye sormadık. 124 kişi ile konuştum. 2 bin TL’nin altında maaş aldıklarını ifade ettiler. Sosyal Sigortalara ve Çalışma Dairesi’ne durumu ilettim. Sonuç nedir bilmiyorum…”

Yeltekin, iş yasası ile asgari ücret yasanın ve teşvik modellerinin gözden geçirilerek düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Asgari ücretin ivedi şekilde belirlenmesini, Ocak 2021’e yönelik toplantı çağrısının da yapılmasını talep ediyoruz” dedi.