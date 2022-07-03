Türk Ocağı’nda ibre Dedekorkut’u gösteriyor

Teknik direktörlük için girişim yapan Türk Ocağı yönetimi geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımın başında olan Ahmet Dedekorkut, büyük oranda anlaşma sağladı

Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirdiği genel kurul sonucunda Ogün Güntem başkanlığında oluşturduğu yeni yönetimle hem transfer hem de teknik kadroyu belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktörlük için girişim yapan Türk Ocağı yönetimi geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımın başında olan Ahmet Dedekorkut ile masaya oturdu. Büyük oranda Dedekorkut’la anlaşma sağlayan Türk Ocağı yönetiminin futbolcularla iyi diyalogu olan teknik direktörle kısa süre içinde anlaşma imzalaması bekleniyor.

