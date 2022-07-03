banner762
banner815
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
9 0
Aydilge Güzelyurt’u salladı
Aydilge Güzelyurt’u salladı
24 0
 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
12 0
Yoldan çıktı takla attı
Yoldan çıktı takla attı
112 0
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
19 0
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
16 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
17 0
banner797
banner854

Türk Ocağı’nda ibre Dedekorkut’u gösteriyor

banner476

Teknik direktörlük için girişim yapan Türk Ocağı yönetimi geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımın başında olan Ahmet Dedekorkut, büyük oranda anlaşma sağladı

banner825
Türk Ocağı’nda ibre Dedekorkut’u gösteriyor
Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirdiği genel kurul sonucunda Ogün Güntem başkanlığında oluşturduğu yeni yönetimle hem transfer hem de teknik kadroyu belirleme çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktörlük için girişim yapan Türk Ocağı yönetimi geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımın başında olan Ahmet Dedekorkut ile masaya oturdu. Büyük oranda Dedekorkut’la anlaşma sağlayan Türk Ocağı yönetiminin futbolcularla iyi diyalogu olan teknik direktörle kısa süre içinde anlaşma imzalaması bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.