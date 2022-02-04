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DAÜ geriden geldi

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Hentbol’da büyük kadınlarda ikinci hafta dün akşam oynanan tek karşılaşma ile başlarken, DAÜ rakibi DİGEM karşısında geriye düşmesine karşın 28-25'lik skorla kazanan taraf oldu

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DAÜ geriden geldi
DAÜ – DİGEM maçı ile hentbol büyük bayanlarda başlayan ikinci hafta bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile tamamlanacak. Mağusa’da oynanan ikinci hafta karşılaşmasında DAÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini 12-11 önde kapatan DİGEM bu üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 28-25 mağlup ayrıldı. DAÜ’de Aysu 10 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, DİGEM’de Lütfiye 12 golle maça damga vurdu. DAÜ-DİGEM maçı ile başlayan ikinci hata bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile tamamlanacak.

Program şu şekilde;
Levent – Ozanköy(Atatürk Spor Salonu) Saat 18:00
UKÜ – Şahlan(Atatürk Spor Salonu) Saat 19:45
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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