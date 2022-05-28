Bahadır Ayhan Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak açıklama yapan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na göstermiş olduğu kabulden dolayı teşekkür etti. Hentbol Federasyonu’nun güzel bir sezonu geride bıraktığını ve sezonla ilgili sayın Ertuğruloğlu’na bilgi vermekle birlikte, yeni sezona dair planlama olarak süreci aktardıklarını ifade eden Bahadır Ayhan, ülke hentbolu ile ciddi planlamaları olduğunu belirterek, bu konularla ilgili olarak Dışişleri Bakanı ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
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