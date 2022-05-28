U20'lerin şampiyonu Koopspor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U20 Erkekler Ligi Play Off Serisi Finali üçüncü maçında YDÜ ile Koopspor RA-25 Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk 2 maçı kazanan ve şampiyonluk için parkeye çıkan Koopspor rakibini 88-82 mağlup ederek 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Koopspor'da 20 sayı 12 ribaunt ve 32 verimlilik puanı ile oynayan Hasan Sakallı galibiyetin mimarı olurken, YDÜ'de Attila Topaloğlu'nun 17 sayı 11 ribauntluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



