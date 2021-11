Ayhan: Salonda kazanlarda aşure yapacağım

Bahadır Ayhan, “U18 Liglerimizin final maçları günü salon, siyasi partinin aday belirleme organizasyonu nedeniyle kapalı olacakmış. Yeter artık! Ben de salonda kına gecesi yapacağım. Hatta salonun orta yerine kazanları koyup, aşure yapacağım.” açıklamasını yaptı

Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan U18 Ligleri final maçlarının, bir siyasi partinin etkinliği nedeniyle iptal edilmesine isyan ederken, açtı ağzını yumdu gözünü.

Bahadır Ayhan’ın sert açıklamaları şöyle:

Çocuklarımın nişan,düğün,kına gecesi ve hatta doğum günlerini Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapacağım.

Nasıl olsa sporla ilgisi olmayan her türlü etkinlik orada yapılıyor. Bu etkinlik yapılsın diye federasyonların faaliyetleri var mı, yok mu bakılmadan salon kapatılıyor. Neden olmasın? Hatta söyleyeceğim hısım akrabaya, aşure günleri gelsinler salonun orta yerine kazanları koyup, aşure yapalım da fakir fukaraya dağıtalım.

Düşünebiliyor musunuz? Ekim ayı başından buyana U18 Liglerimizi yapıyoruz. Tam final maçları günü salon kapalı olacakmış. Sebep? Siyasi partinin aday belirleme organizasyonu olacakmış. Yeter artık!

Ve bu her yıl oluyor. Her yıl o salon yine sporla ilgisi olmayan etkinliklerden dolayı kapanıyor. Yıllardır salona ihtiyacımız var diyebağırıyoruz.Hade salon yapmıyorsunuz, o zaman bu tür etkinliklerin yapılacağı bir kongre merkezi yapın. Biz federasyonlar kıt kanaat bulduğumuz salonların paylaşımını en verimli kullanmak için yüz takla atıyoruz.

Hiç demagoji yapmayacağım. Alınan alınsın, kızan da kızsın. Spor salonumuzdan artık elinizi çekin. Sporla ilgili olmayan etkinliklerinizi gidin nerede yapacaksanız yapın. Dokunmayın ve faaliyetlerimize engel olmayın.