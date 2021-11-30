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BTM’de fikstür günü

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BTM’de fikstür günü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 2021-2022 Futbol Sezonu fikstür çekimi gerçekleşiyor.
Bugün (1 Aralık 2021 Çarşamba) saat 14.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekimi sonrası İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'taki program belli olacak.
Ligin daha önce 18 Aralık 2021 tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Öte yandan ligde transferin son günü de 8 Aralık 2021 olarak belirtildi.
 
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