Spiritüel Yolculuk

Yine bir covidli Şubat Tatili’ne varmış bulunuyoruz. Her geçen gün artan vaka sayımızla birlikte, köşe kapmaca oynarcasına, covidin gölgesinde Şubat Tatili’ni yaşamaya başladık bile.

ONLARLA GÖZ TEMASI KURUN…

Karne Notları Tatili Etkilememeli…

Aileleri saran tatlı bir telaş. Verimli bir yarıyıl tatili nasıl olmalı diye?Çalışmış olduğum Dr.Fazıl Küçük Müzesi'nde yarı yıl tatilini değerlendiren çocuk ziyaretçilerimizi görmekten mutluluk duydum. Ailelerin çocuklarına bu şekilde öncü olmaları sevindiriciydi. Bununla birlikte yarı yıl tatilinde gezilip görülebilecek yerleri yan sütunlarda da bulabilirsiniz.Bu tatlı telaşın yanında farklı tutumlara sahip aileler de gözümden kaçmıyor doğrusu. Çoğu anne ve baba tatili, çocuğunun aldığı karne notlarına göre şekillendiriyor. Fakat iyi notlara ödül, kötü notlara ceza yöntemi yanlıştır. Ödül ya da cezanın belirlenmesi karneye göre olmamalıdır.Aile, kötü gelen notlar karşısında, bunu sadece çocuğunun başarısızlığı olarak algılar. Oysa ki ebevynler, aile içinde yaşanan problemlerin ve buna bağlı olarak anne-babanın sergilediği davranışların, çocukların performanslarını etkilediğini maalesef ki göz ardı ediyorlar.Halbuki çocuk eve zayıf bir karne getirmişse onu azarlamak yerine başarısızlığın neyden kaynaklandığını bulmaya çalışmak lazım. Çocukların, okulda sorunlar yaşaması ve bunlarla başa çıkamadığını hissetmesi başarısının düşmesine neden olabilir ve tüm bu etkenlerin var olması çocuğun eğitimindeki başarısını olumsuz etkiler.Bir diğer etken ise ebeveynlerin çocukları için aşırı beklenti içerisinde olmasıdır. Beklentinin karşılanamaması durumunda çocuğu sert bir şekilde azarlamak ve tehdit etmek akademik performansını olumsuz etkiler. Böyle durumlarda onu cezalandırmak yerine daha başarılı olması için neler yapılabilir düşüncesiyle hareket edilmelidir.Zayıf notlar yüzünden çocuğunuzun kalbini kırmayın. Ödül sözü verdiyseniz yerine getirin. Çocuğunuzla birlikte sosyal etkinliklere katılın. Tatili sürekli ders çalışarak geçirmesi için baskı kurmayın!Başkalarının başarılarıyla kıyaslamayın!Onunla konuşun ve en önemlisi konuşurken lütfen çocuğunuzla göz teması kurun…Hepinize bol keyifli tatiller…Fatoş Kızılyürek...Şubat Tatilinde mutlaka gidilmesi gereken yerler, Lefkoşa da yer alan ve Türklerle Rumların ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı seçilen Fazıl Küçük anısına kurulan müzedir. Müzede, Küçük'ün tarihi belge ve eşyaları sergilenmektedir. 1925 yılında kesme sarı taştan inşa edilen evde binanın zemin katı 1939 yılın­dan itibaren hasta muayene odası, 1940-1958 yılları arasında klinik, üst katı da konut olarak kullanılmıştır.1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı kurulana kadar Türk halkının direniş karargâhı ve 1942 yılından Küçük'ün ölümüne kadar Halkın Sesi gazetesinin de idare yeri olarak da kullanılmıştır. 14 Mart 1997 tarihinde müze olarak düzenlemiştir. Müze, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk özel müze olma özelliğini taşımak­tadır.Lefkoşa Surlariçi’nde en canlı, en mistik havası olan Büyükhan’ın içinde hediyelik eşya dükkanları, cafeler bulunuyor. Hanın içinde tamamen bu zamandan uzaklaşıp kendinizi tarihte yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz.Adada tatsız olayların başladığı 1960’lı yıllarda, kanlı noel diye adlandırılan gecede Rumların saldırıları arttı. Binbaşı Nihat İlhan’ın evde olmadığı bir akşam evine baskın düzenlendi ve eşi ve çocukları öldürüldü. Ev, içinde hiç bir şeyde dokunmadan müzeye çevrildi. Küvetteki kan lekeleriyle, duvarlardaki fotoğraflar ve kurşun izleri ile evin içinde tam anlamıyla kan donduran bir ortam var. Günümüz de o günleri hatırlatan en güzel yerlerden birisi.Yine Lüzinyanlılar’dan kalma Kıbrıs’ın 3 kalesinden en güzeli. Bütün Girne’yi görebileceğiniz manzarası ve masallardaki mistik kale tarzıyla St. Hilerion atlanmaması gereken bir kale. Rivayete göre, Umberto Eco ve Walt Disney bu kaleden esinlenerek kitaplarında ve çizgi filmlerinde kullanmış.Girne’nin doğusunda Beşparmak dağlarının yamacında Lüzinyanlılar’ın yaptığı bir manastır. Mekan olarak çok şirin bir İngiliz mahallesi manzara ise komple Girne mahallesi.Ticaretin merkezinde bir ada olduğu için tarih boyu korsanlar ve savaşlar eksik olmamış. Bundan dolayı dönem dönem eklemeler ve güçlendirmeler ile bu gün oldukça büyük bir kale halini almış. Girne Kalesi büyük olduğu kadar içinde sergilediği eserlerle de değerli. Baştan aşağı hakkını vererek gezmek için bir günü kaleye ayırmak lazım.Kıbrıs’ın en şirin, en güzel ve tam bir Akdeniz şehri havası yaşanılacak bir yer Girne yat limanı. Özellikle yaz aylarında restoranları, cafeleri, dükkanları ve inci gibi dizilmiş yatlar ile vazgeçilmez bir güzelliğe sahip.İtalyan asıllı Rum avukat, mafya babası Paulo Paolides tarafından yapılan bir köşk. Sıradan köşklere benzemeyen bu köşk o zamanın şartlarına göre üst düzey konforlu ve son derece teknolojik olarak döşenmiş. Neredeyse köşkün her bölümünde şaşırtan özelliklerle dolu bu köşkü gezmekte fayda var.Aziz Mamas kilisesinin hemen yanında bulunuyor. O bölgede çıkan arkeolojik eserler sergileniyor. Özellikle altın bir taç var ki Kıbrıs’ta çıkarılmış en değerli parçalardan biridir. Ayrıca müzenin alt kısmında yine bu bölgede yaşayan hayvan örnekleri doldurulmuş halde sergileniyor.Bir ölü Şehir. 1974 yılındaki barış harekatında Türkler tarafından ele geçirilmiş. Şu an ne Türkler ne de Rumlar yaşıyor. Zamanında Akdeniz’in en gösterişli tatil yeri olan Maraş bölgesi, bir anda insansız ölü şehre dönmüş. Dışarıdan da göründüğü üzere komple bütün şehir yıllardır ilk bırakıldığı gün gibi bekliyor.Namık Kemal, Ünlü “Vatan yahut silistire” oyunundan dolayı Mağusa’ya sürgüne gönderilir . Mağusa’da 38 ay sürgünde yaşadı. En iyi eserlerini de burada yazdı. Namık Kemal meydanı Mağusa’nın en turistik meydanı. Meydanda Namık Kemal müzesi, Namık Kemal’in zindanı cafeler, restoranlar ve tarihi mekanlar mevcut.Eski adı St. Nicholas Katedrali Olan Lala Mustafa Paşa Camisi de Namık Kemal Meydanında bulunmaktadır. Lüzinyanlıların yaptığı bu cami, Lefkoşa’ daki Selimiye Camisi ile aynıdır ve dönemim en görkemli yapılarından biridir. Ayrıca caminin yanında 750 yıllık yaşıyla adanın eski ağacı olan gümbez ağacı bulunmaktadır.Bronz çağında kurulmuş ve zamanında Kıbrıs’a başkentlik yapmış bir şehir. Salamis Harabelerinde Forum, Roma Jimnastik Salonu, Roma Tiyatrosu, Pazaryeri, Zeus Tapınağı ve Salamis krallarının mezarı bulunmaktadır. Bu gün bile o zamanki şehrin ihtişamını bulabileceğiniz nadir antik şehirlerden biri.Kıbrıs’ın şehir kalabalığından uzaklaştıkça Karpaz’a yani buruna varırsınız. İyice ilerledikçe yaban eşeklerinin ve caretta carettaların diyarına gelirsiniz. Hemen orada adanın en güzel plajı önünüze çıkar. Akdeniz’in en büyük ve en bakir ince kum plajı olan altın kum plajı görenleri büyülüyor.Zafer burnuna çok yakın bir yerde bulunan kilise İsa’nın havarilerinden Andreas adına yapılmıştır. İnanışa göre ada su sıkıntısı çekerken Andreas gelmiş ve bastonunu vurarak şimdiki manastırın yanından su çıkarmış. Şu an hala oradan bir su akmakta. Dini günlerde ve pazar günleri Hristiyanlar ayin için buraya akın ediyorlar.