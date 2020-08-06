Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası

Sakız çiğnemenin severek yaptığımız bir aktivite olduğu doğru. Sakızın insan sağlığına olan faydaları her zaman merak konusu oldu. Söz konusu sakız olunca "Sakız çiğnemek kilo aldırır mı? Sakız kilo verdirir mi? Sakız çiğnemek çene kası yapar mı? Sakız çiğnemek yaşlandırır mı?" gibi sorular en çok aratılan konular oluyor. Peki şekersiz sakızın sağlığa ne gibi faydaları olduğunu hiç düşündünüz mü?

Şekersiz sakız çiğnemek ağız sağlığı için oldukça iyidir. Çünkü tükürük akışını artırır. Bu da ağızdaki asitlerin nötralize edilmesini sağlar. Ayrıca dişlerin güçlenmesi sağlar, çürümeyi önler ve diş boşluğu oluşması riskini azaltır. Ayrıca dişlerin dış katmanını güçlendirir ve diş hassasiyetini azaltır.Şekersiz sakız ağız kokusunu gidermede oldukça iyidir. Şekersiz sakız çiğnemek daha fazla daha fazla tükürük salgılayarak ağzınızı ve dişlerinizi temizler ve koku üreten bakterilerden arındırır. Özellikle tarçın aromalı şekersiz sakızlar, ağız kokusuna neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı oluyor.Kulağa biraz tuhaf gelebilir ancak şekersiz sakız çiğnemek kilo vermeye yardımcı oluyor. Sakız çiğnemek ağzınızı meşgul ettiği için yüksek kalorili yiyeceklere veya öğün arasında atıştırma yapmanıza engel olur. Bazı şekersiz sakızlar, hafif tatlı tadı veren sorbitol adlı düşük kalorili bir tatlandırıcı içerir. Böylece sakız çiğneyerek şeker alımınızı bir dereceye kadar doyurabilirsiniz.Şekersiz sakız, mide asidini düzenleyerek mide ve göğüste yanma hissini ortadan kaldırır. Tükürüğün mide asidini nötralize etmesini sağlar. Yemekten sonra asitliği önlemeye yardımcı olmak için bir parça şekersiz sakız veya bikarbonat sakızı çiğneyin. Şekerli ve nane aromalı sakızlardan kaçının.Stres sağlığınızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak etkileyebilir. Stres seviyenizi kontrol etmek için sakız çiğnemeyi deneyebilirsiniz. Çiğneme süreci vücuttaki kortizol miktarını azaltmaya ve stres atmaya yardımcı olur. Sakız bazen kaygı problemlerine ve yorgunluğa da iyi gelir.Sakız konsantrasyonu artırabilir ve hafızayı da güçlendirebilir. Çiğneme işlemi beyne giden kan akışını artırır. Bu da beynin kullanabileceği oksijen miktarını artırır. Böylece bilişsel işlevsellik de artar.Tıkalı kulaklar günlük hayatı olumsuz etkileyen bir sorun. Şekersiz sakız çiğnemek östaki tüplerini açar ve bu da kulaklardaki aşırı basıncı azaltır. Böylece kulaklar açılır.Sigara içmek sizi fiziksel olarak nikotine bağımlı hale getirir. Nikotin sakızını çiğnemek ağzınızı meşgul etmenize ve zihninizi sigara içme dürtüsünden uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca eser miktarda nikotin sağlayarak ve detoksta sizi rahatlatarak yoksunluk belirtilerinizin yoğunluğunu önemli ölçüde azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak nikotin sakızlarını doğru miktarda kullanmaya özen gösterin. Bunun için bir doktora mutlaka danışın. Her insan için farklı miktarda nikotin sakızı reçete ediliyor.