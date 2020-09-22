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Sebze ve meyveler nasıl saklanmalı?

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Sebze ve meyvelerinizi taze bir şekilde saklayabilmenize yardımcı olacak en iyi yöntemlerin birkaçını bir araya getirdik.

Sebze ve meyveler nasıl saklanmalı?

 

Hiç buzdolabınıza ya da herhangi bir dolaba bakıp artık taze olmayan ve hatta yenebilecek durumda bile olmayan meyve ya da sebzelerle karşılaştınız mı? Bu hataya sürekli düşüyoruz ve bunun ne kadar sıklıkla olduğunu, nihayetinde çöp kutusunu boylayan yiyeceklere ne kadar para harcadığımızı düşünmüyoruz bile.

 

Avokadoları doğru bir şekilde saklamak

Ham avokado, kalın bir kâğıt torba içerisinde ya da gazeteye sarılı bir şekilde saklanmalı ve olgunlaşana dek oda sıcaklığında bekletilmelidir. Sonra ise plastik bir torbaya koyun ve buzdolabında saklayın. Belirli meyve ve sebze türlerini buzdolabına koymayın.


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Brokoli ve karnabahar nem sever
Brokoliyi, kökünü su içerisine koyup üzerini ıslak bir havluyla örterek en iyi şekilde saklayabilirsiniz. Su, düzenli olarak değiştirilmeli, havlu ise sıklıkla ıslatılmalıdır.


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Meyve ve sebzeleri buzdolabının ılık kısmında saklayın
Isı düştükçe, meyve ve sebzelerin aromalarını ve tazeliğini korumak güçleşir. Lezzetlerini biraz daha uzun süre korumalarını istiyorsanız eğer, meyve ve sebzelerinizi, buzdolabında ısının biraz daha yüksek olduğu kısımda depolayın.


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Domatesler sapları yukarı bakacak şekilde depolanmalıdırlar
Sapın etrafındaki bölge, domatesin en hassas kısmıdır. Tam olarak bu noktadan çürümeye başlarlar. Bu yüzden domatesleri, sapları yukarı bakacak şekilde depolamak gerekir.


 

Patateslerin yanına birkaç elma koyun
Patateslerinizin yanına bir-iki elma koyarsanız, patateslerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.


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Sarımsak ve soğan karanlığı sever

Sarımsakların ve soğanların en iyi arkadaşı, karanlıktır. Geniş, ışıksız bir alanınız mevcut değilse, hava geçişi için birkaç delik açtığınız kâğıt torbalar içerisinde saklayabilirsiniz. Bu şekilde soğan ve sarımsakları istediğiniz her yerde depolayabilir ve aynı zamanda da karanlık ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.


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Belirli meyve ve sebze türlerini buzdolabına koymayın

Dolmalık biberler, salatalık ve domatesler, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidirler. Buzdolabında saklanan biberler diriliklerini kaybederken, salatalık ve domatesler çamursu bir hal alabilirler.


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Kerevizleri folyoya sarın
Kereviz, folyoya sarılıp buzdolabında saklandığında, daha uzun süre taze kalır. Plastikle temas ettiğinde ise, lezzetini ve yoğunluğunu kaybeder.


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Muz saplarını sarın
Muzlar, buzdolabında saklandıklarında, çabucak kararır ve tatlarını kaybederler. En doğrusu, oda sıcaklığında muhafaza etmektir - ancak sapları, streç filmle sarılı olacak şekilde.


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Güneş ışığına maruz kalan patatesler çürür
Patatesleri asla direk güneş ışığının olduğu bir yerde saklamamalısınız. Yalnızca çürümeye değil; aynı zamanda da tehlikeli olmaya başlarlar. En doğrusu, ahşap ya da plastik kutular içerisinde, kuru, karanlık bir yerde muhafaza etmektir.


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Soğanlar ve patatesler ayrı yerlerde olmalı
Soğanları ve patatesleri aynı yerde muhafaza ettiğinizde, patatesler filizlenmeye başlayarak yenilemez duruma gelirler.
 


Hobby Life 12 lt Patates Soğan Saklama Kabı

Kuşkonmaz çiçek buketi gibi saklanmalıdırKuşkonmaz, su dolu bir bardak içerisinde, bir çiçek buketi gibi muhafaza edilmelidir. Böylelikle uzun süre boyunca taze kalabilir.


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Depolamadan önce hiçbir şeyi yıkamayın
Kulağa tuhaf geliyor olabilir; ancak gerçekte meyve ve sebzeleri buzdolabına koymadan önce yıkmamak, çok daha doğru. Meyve ya da sebze kirliyse eğer, kuru bir bezle ya da peçeteyle silin yalnızca. Yıkamak, küflenmeye ya da çürümeye karşı doğal savunmalarının zayıflamasına sebep olur.


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Meyve ve sebzeler kuru ortamları severler
Nem, yiyecekleri yalnızca küflenmeye teşvik eder. Bu soruna yapılabilecek en iyi karşı atak, meyve ve sebzeleri koyduğunuz sepetin tabanına kâğıt peçete yerleştirmektir - peçete fazla nemi emerek ürünün çürümesini engeller.


Sebze ve meyveler nasıl saklanmalı? | Sağlık

Belirli meyve ve sebze türlerini buzdolabına koymayın

Dolmalık biberler, salatalık ve domatesler, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidirler. Buzdolabında saklanan biberler diriliklerini kaybederken, salatalık ve domatesler çamursu bir hal alabilirler.


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Dilimlenmiş ve soyulmuş sebzeleri suda bekletin
Havuç gibi dilimlenmiş ya da soyulmuş sebzeleri, uzun bir süre boyunca buzdolabında bekletebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunu için, sebzeleri, içerisinde az miktar su bulunan saklama kaplarına koymanız gerekiyor.


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