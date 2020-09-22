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Yüzlerce balya ve tonlarca arpa kül oldu

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Yüzlerce balya ve tonlarca arpa kül oldu
Güney Mesarya köylerinden İncirli köyünde öğleden sonra bir ağılda meydana gelen yangında yüzlerce rulo balya ve onlarca ton arpa kül oldu.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, İncirli köyünün güney doğu kısmında bulunan Saniye Sertce Serdengeçti'ye ait ağılın yanında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu yığın halde bulunan yaklaşık 200 adet rulo balya ve yine balyaların yanında bulunan bir kısmı yığın bir kısmı ise torbalanmış olan yaklaşık 25 ton arpa yanarak zarar gördü.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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