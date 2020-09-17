Kafein Kullanmadan Ayılmanın Yolları

Sabahları mis gibi kahve kokusuyla uyanmak harikadır ancak bu bir süre sonra bazı yan etkilere sebep olabilir. Sabah kahvesi içmeden ayılmanın yollarını arıyorsanız önerilerimize bir göz atın.

Her sabah kahve içmeden ayılamayanlardan mısınız? Sabah kahvelerini azaltmak mı istiyorsunuz?

Size ilk önerimiz kahvenin yerine koyabileceğiniz bir içecek bulmak. Mesela limonlu su. Sabah uyandığınızda limonlu su içmek uyarıcı etkiye sahip olduğu kadar,C vitamini sayesinde cildinize de iyi gelir ve aynı zamanda sindirim sistemini harekete geçirir.









Limonlu suyunuzu içtikten sonra balkona çıkın ve sabah güneşini alın. Uyanmanıza rağmen hala uykuluysanız güneşi görmek günün başladığına dair beyninizi ikna eder ve ayılmanıza yardımcı olur.

Sabah rutininize hareket ekleyin

Güne kafein almadan başlamanın ve kolayca ayılmanın bir diğer yolu ise basit esneme hareketleri yapmaktır. Ayağa kalkın ve kollarınızı iki yana açın. Derin bir nefes alın, kollarınızı yukarı kaldırın ve yavaşça indirirken nefesinizi de verin. Birkaç defa tekrarların.







Ardından yavaşça öne doğru eğilin ve parmaklarınızı ayaklarınıza değdirmeye çalışın. Aşağıda birkaç saniye kaldıktan sonra yavaşça dik pozisyona geçin. Bu hareketi de birkaç kez tekrarlayın.







Duş kadar ayıltıcı bir şey var mı?

Bu seçenek için tembelliği bir kenara bırakmak gerekse de çok etkili olduğu bir gerçek. Sabahları duş almak, güne zinde başlamanın en etkili yoludur. Soğuğa yakın ılık bir duş, kan dolaşımını harekete geçirir, vücudunuzu ve zihninizi uyandırır.





Bu belirtiler çok fazla kahve içtiğinizi gösterir!

'But first coffee' (Ama önce kahve) yazısını birçok tişört ve kupalarda görmek mümkün. Bu cümle sadece bir tasarım değil, birçok insan için de yaşam tarzı. Çoğu kişi için kahvesini yudumladığı zaman günün en keyifli anları. Peki kahveyi doğru miktarda tüketiyor musunuz? Fazla tükettiğinizi nasıl anlarsınız? Yoksa kafein bağımlısı mısınız?





Dikkat etmeniz gereken sinyalleri anlatıyoruz;

Baş ağrısı: Sabah kahvesi içmediğiniz günler baş ağrısı yaşıyorsanız, bu kafein bağımlılığının bir işareti olabilir. Araştırmalar, kahveyi fazla tüketen insanların yüzde 50'sinden fazlasının, bir gün kahve içmeden geçirdiklerinde baş ağrısı yaşadığını ortaya koydu.





Kalp çarpıntısı: En sevdiğiniz kahveyi içtikten sonra kalp çarpıntısı yaşıyorsanız, siz ve kahveniz zararlı bir ilişki içinde olabilirsiniz.





Gerginlik: Biraz gergin mi hissediyorsunuz? Suçlu sabah kahveniz olabilir. Uzmanlar, "Bazı insanlar kafeine karşı çok duyarlıdır ve bir fincan kahve ile bile huzursuzluk, sinirlilik ve endişe yaşarlar" diyor. İkinci kupadan sonra da kendinizi gergin hissetmeye devam ediyorsanız kahve içmeye ara vermeyi deneyin. Ara verdiğinizde ise bu gerginlik halinin devam edip etmediğini gözlemleyin. Bu arada gün boyunca tükettiğiniz diğer şeylere de dikkat edin. Öğleden sonra içtiğiniz soda bile buna sebep oluyor olabilir.





Huysuzluk: Bazı insanlar "Kahvemi içmeden konsantre olamıyorum" cümlesini çok sık söyler ve bu bir şaka değildir. Kahve içtikten sonra kendinize geldiğinizi ve beyninizin çalışmaya başladığını hissediyorsanız kafein bağımlısı olabilirsiniz.





Etkilenmemek: Kahveyi verdiği enerjiden çok tadı için mi içiyorsunuz? Kahvenin size güç vermesi için birkaç fincandan daha fazlasına mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Belki de aşırı tükettiğiniz için kahvenin uyarıcı etkilerine bağışıklık kazanmışsınızdır. Kahveden etkilenmemek de çok içtiğinizin bir göstergesi olabilir.





Sıklıkla acıkmak: Bazı insanlar iştahlarını azaltmak için kafein kullanırlar. Ancak çok tğketmek tam tersi etki yaratabilir. Yeni fazla kahve tüketimi daha sık acıkmanıza neden olabilir.





İhtiyaç duymak: Sabah kahvenizi bırakma düşüncesi sizde hafif bir panik atak yaratıyorsa vücudunuz buna zaten bağımlı demektir. Bu durumda kahvenizi kafeinsiz olarak içmeyi deneyebilir, bu sayede kafein alımını azaltabilirsiniz. Aşırı içme konusunu ise yavaş yavaş azaltabilirsiniz.





Unutmayın kahve doğru miktarlarda tüketildiğinde gerçekten inanılmaz faydalı bir içecek. Her şeyde olduğu gibi kahvede de aşırı tüketim faydadan çok zarar sebep oluyor.