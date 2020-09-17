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Haspolat kavşağındak üst geçit çalışmaları nedeniyle yol kapalı olacak

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Haspolat kavşağındak üst geçit çalışmaları nedeniyle yol kapalı olacak

Haspolat kavşağında inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle yol hafta sonu trafik akışına kapalı olacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yol, 19 – 20 Eylül tarihlerinde Cumartesi – Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı, Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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