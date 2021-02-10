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Ilık Günlerin Ardından, Yeni Haftayla Birlikte Soğuk Ve Yağmur Geliyor

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Meteoroloji Dairesinin 11-17 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, bölge pazartesine kadar ılık, pazartesi gününden itibaren ise soğuk ve nemli hava kütlesi altında kalacak.

Ilık Günlerin Ardından, Yeni Haftayla Birlikte Soğuk Ve Yağmur Geliyor
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Hava gelecek haftanın başına kadar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, pazartesinden itibaren de çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak. 
Aynı şekilde en yüksek hava sıcaklığı da pazartesine kadar iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyrederken,  salı ve çarşamba günlerinde 10-13 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, salı ve çarşamba günleri zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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