Geleneksel Çin Tıbbının Mucizevi Bitkisi Ginseng Nedir, Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan ginseng nedir, ginseng faydaları ve zararları nelerdir anlattık.

Ginseng kökleri etli olan kısa ve yavaş büyüyen bitkidir ve geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ginsengin sağlık açısından birçok faydası bulunur. Ginseng, ginsenosidler, polipeptitler, alkaloidler, polisakkaritler içerir. Ayrıca kalsiyum, potasyum, talyum, demir, manganez, bakır ve çinko gibi mineralleri barındırır. Şimdi sizler için ginseng nedir, ginseng ne işe yarar, ginseng faydaları ve zararları nelerdir, nerelerde bulunur ve kimler tüketebilir anlatacağız

Ginseng nedir?

Ginseng, geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Etli kökleri olan bu yavaş büyüyen kısa bitki, yetiştirilme süresine bağlı olarak üç şekilde sınıflandırılabilir: Taze, beyaz veya kırmızı. Taze ginseng 4 yıldan önce hasat edilirken, beyaz ginseng 4-6 yıl arasında ve kırmızı ginseng 6 yıl veya daha uzun bir süre sonra hasat edilir. Bu bitkinin birçok türü vardır, ancak en popüler olanları Amerikan ginsengi (Panax quinquefolius) ve Asya ginsengidir (Panax ginseng).

Amerikan ve Asya ginsengi, aktif bileşik konsantrasyonları ve vücut üzerindeki etkileri bakımından farklılık gösterir. Amerikan ginsenginin rahatlatıcı bir ajan olarak çalıştığına inanılırken, Asya çeşidinin canlandırıcı bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Öncelikle ginseng nerelerde bulunur sorusunu cevaplayacağız, ardından ginseng faydaları nelerdir anlatacağız.

Ginseng nerelerde bulunur?

Ginseng, Kore, Kuzey Amerika, Doğu Sibirya, Bhutan ve Doğu Asya’nın kuzey yarım küresinde bulunur. Var olduğu bilinen en güneydeki ginseng, Vietnam’da bulunmuştur ve Panax vietnamensis olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde herhangi bir aktardan veya organik ürün satan güvenilir yerlerden ginseng satın alabilirsiniz. Şimdi ginseng faydaları nelerdir öğrenelim.

Ginseng faydaları

İnsanlar geleneksel olarak bir dizi tıbbi duruma ihtiyaç duydukları için ginseng kullanmaktadır. Ginseng mucizevi faydalara sahiptir. İşte ginseng faydaları.

İltihabı azaltır: Ginsengin aktif bileşenleri olan ginsenosidler, bağışıklık sisteminde iltihabı azaltabilecek yolları hedefler.

Beyin fonksiyonları için faydalıdır: Ginseng, hafıza, davranış ve ruh hali gibi beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Enerji verir: Ginseng, kendini zayıf ve yorgun hisseden kişilerde fiziksel ve zihinsel aktiviteyi teşvik etmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığına iyi gelir: Bazı araştırmalar, ginsengin bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini bulmuştur. Belirli bir tür Amerikan ginsengi özütünün yetişkinlerde soğuk algınlığı geçirme sayısını ve şiddetini azaltabileceğine dair bulgular vardır.

Kan şekerini düzenler: İnsanlarda yapılan birkaç çalışma, ginsengin kan şekeri düzeylerini düşürebileceğini göstermiştir.

Erkeklerde sertleşme sorununa iyi gelir: Araştırmalar, ginsengin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için yararlı bir alternatif olabileceğini göstermiştir. Ginsengin içindeki bileşiklerin, penisteki kan damarlarında ve dokularda oksidatif strese karşı koruma sağlar ve normal fonksiyonun geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

Kansere karşı potansiyel faydaları vardır: Ginseng, belirli kanserlerin riskini azaltmada yardımcı olabilir. Bu bitkideki ginsenosidlerin, inflamasyonu azaltmaya ve antioksidan koruma sağlamaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Hücre döngüsü, hücrelerin normal olarak büyüdüğü ve bölündüğü süreçtir. Ginsenosidler, anormal hücre üretimini ve büyümesini önleyerek bu döngüye fayda sağlayabilir.

Gingseng zararları

Herhangi bir şeyde olduğu gibi, ginsengin de olası yan etkileri ve zararları vardır. Birçok ilaç ginseng ile zayıf etkileşime girer. Pek çok ginseng kullanıcısının ishal, uykusuzluk, baş ağrısı, hızlı kalp atışı, kan basıncı dalgalanmaları ve daha fazlasını yaşadığına dair raporlar vardır. Kadınlar, vajinal kanama ve meme hassasiyeti gibi ek yan etkiler yaşayabilir. Özellikle meme kanseri ile mücadele eden kadınlar kesinlikle ginseng tüketmemelidir.

Ginseng takviyesi almayı seçerseniz, her zaman güvenli bir kaynaktan satın alın ve çok fazla tüketmediğinizden emin olun. Ginsengin tip 2 diyabetli insanlara yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak mevcut rejiminize ginseng eklemeden önce doktorunuzla konuşmalısınız. Ginsengin olası yan etkiler şunlardır:

Baş ağrısı

Uyku problemi

Sindirim sorunları

Kan basıncı ve kan şekerindeki değişiklikler

İshal

Hızlı kalp atışı

Şiddetli cilt reaksiyonu

Ayrıca kadınlar, göğüslerde şişme ve vajinal kanama gibi sorunlar yaşayabilirler.

Ginseng nasıl tüketilmelidir?

Bitkisel takviyeleri kullanmayı düşünürken doktorunuzun tavsiyesine başvurun. Bitkisel/sağlık takviyelerinin kullanımı konusunda eğitim almış bir uzmana da danışabilirsiniz. Ginseng kullanmak istiyorsanız, paketin üzerinde belirtildiği şekilde veya doktorunuz, eczacınız veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından belirtildiği şekilde kullanın. Bu üründen etikette tavsiye edilenden fazlasını kullanmayın.

Bir sağlık uzmanı tarafından özellikle yönlendirilmedikçe, farklı ginseng formülasyonlarını (tabletler, sıvılar ve diğerleri gibi) aynı anda kullanmayın. Farklı formülasyonların birlikte kullanılması aşırı doz riskini artırır. Ginseng ile tedavi ettiğiniz durum düzelmezse veya bu ürünü kullanırken kötüleşirse doktorunuzu arayın. Ameliyat veya diş tedavisi olacaksanız, en az 2 hafta önceden ginseng almayı bırakın. Ayrıca ginsengi oda sıcaklığında ısı ve nemden uzak bir şekilde saklayınız. Listemizi sonlandırmadan bir kere daha söylemekte fayda var; Ginseng gibi takviye edici gıdaları kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.