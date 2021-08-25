Enerjinizi Toplamanıza Yardımcı Olacak Besinler

Büyük bir özlemle beklediğimiz sonbahar sonunda geliyor! Tabii beraberinde mevsimsel yorgunluğu ve gribi getirdiğini de unutmamalıyız! Hemen hemen hepimizin kabusu olan mevsimsel yorgunluk, eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte iyice yaygınlaştı. Peki mevsimsel yorgunlukla baş etmenin kolay bir yolu yok mu? Elbette var: Sağlıklı ve dengeli beslenmek! Mevsimsel yorgunluğunuza son verecek, enerji dolu besinleri sizler için araştırdık ve yazdık. Yapmanız gereken tek şey bu besinleri bol bol tüketmek. İşte kısa süre içerisinde enerji veren, sağlıklı besinler…

İşlenmemiş gıdalar

Hepimizin de bildiği gibi işlenmiş gıdalar bol miktarda koruyucu madde, katkı maddesi ve trans yağ içeriyor. Bu zararlı içerikler size enerji vermek bir yana, olan enerjinizi de alıp götürüyor. Dolayısıyla uzmanlar, tercihinizi işlenmemiş gıdalardan kullanmanızı öneriyorlar.

Mevsim meyveleri ve sebzeleri

Ne kadar taze o kadar iyi! Sebze ve meyveleri mevsiminde yemek, ihtiyacınız olan enerjiyi toplamak için birebir.

Kafeinsiz içecekler

Kahve, çay ya da asitli içecekler… Tüm bunlar içtiğiniz anda size enerji verse de uzun vadede çok daha çabuk yorulmanıza neden oluyorlar.

Yağsız proteinler

Nedir bu yağsız proteinler? Tavuk, hindi ya da balık… Yani yüksek miktarda protein içermesine rağmen az miktarda yağ içeren proteinler.

Tam tahıllı gıdalar

Rafine şekerden ve zararlı karbonhidratlardan vazgeçmek, bunlar yerine tam tahıllı gıdalara yönelmek enerjinizi hiç olmadığı kadar arttıracak!

Kuruyemişler

Açlıkla ve yorgunlukla baş etmenin en etkili yolu kuruyemişler! Özellikle de çiğ olanlar harika bir ara öğün.

Su

Konu sağlık olduğunda sudan bahsetmemek olmaz! Su, vücudunuza enerji vermek için yeterli olmasa da aldığınız besinlerin enerjine dönüşmesine yardımcı olur. Ek olarak mevsimsel yorgunlukla birlikte gelen baş ağrılarını da azaltır.

Vitaminler ve takviye gıdalar

Eğer yemek seçiyorsanız ya da hazır gıdalarla besleniyorsanız mevsim geçişlerinde takviye ve vitamin almayı da deneyebilirsiniz. Tabii öncesinde bir uzmanla görüşmenizde fayda var.

Muz

Potasyum, lif, vitamin ve karbonhidrat bakımından zengin olan muz, harika bir doğal enerji kaynağıdır. Ara öğünlerde afiyetle tüketebilirsiniz

Chia tohumu

Zengin ve sağlıklı yağ içeriğinin yanı sıra bol miktarda lif içeren chia tohumu, müthiş bir enerji kaynağıdır. Özellikle spor yapanlar tarafından da sık sık tercih edilir.