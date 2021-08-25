banner583
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
440 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
63 0
 
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
13 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
148 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
17 0
42 0
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
23 0
banner661

Hamitköy Akademide haftanın yıldızı Bora

banner476

banner666
Hamitköy Akademide haftanın yıldızı Bora
Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar, Esat Erdoğmuş Stadında aralıksız devam ediyor.
Fırat Deniz koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisinin geleneksel uygulaması olan haftanın yıldızının belirlenmesi de yapılıyor. Akademi eğitmenlerinin ortak kararı ile her hafta saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile haftanın yıldızı seçiliyor. Hamitköy Futbol Akademisinde bu haftanın yıldızı ise Bora Arabulucu oldu. Bora Arabulucu haftanın yıldızı seçilerek eğitmenlerinin de takdirini topladı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.