Hamitköy Akademide haftanın yıldızı Bora

Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar, Esat Erdoğmuş Stadında aralıksız devam ediyor.

Fırat Deniz koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisinin geleneksel uygulaması olan haftanın yıldızının belirlenmesi de yapılıyor. Akademi eğitmenlerinin ortak kararı ile her hafta saygısı, disiplini ve çalışkanlığı ile haftanın yıldızı seçiliyor. Hamitköy Futbol Akademisinde bu haftanın yıldızı ise Bora Arabulucu oldu. Bora Arabulucu haftanın yıldızı seçilerek eğitmenlerinin de takdirini topladı.

